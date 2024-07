Le vendite di Nokia continuano a calare, ma la compagnia prevede una ripresa a breve

Tempi duri per Nokia: il gigante delle telecomunicazioni sta soffrendo per le fluttuazioni del mercato mobile ed è arrivato a registrare una decrescita del 18% annuo delle vendite.

Come riporta la testata Mobile World Live, la compagnia ha attribuito il suo declino delle vendite in parte ai risultati del Q2 2023, il momento di picco della spesa nel 5G in India, talmente alti da rendere molto complesso un confronto; in parte, secondo Nokia, gli operatori di telefonia mobile sono rimasti molto "cauti" con le spese nel Q2 dell'anno, e questo ha impattato negativamente il mercato.

Pekka Lundmark, CEO della compagnia, ha sottolineato comunque che di recente Nokia ha vinto un buon numero di gare e ha guadagnato 150 milioni di euro con la risoluzione del contratto con AT&T, il quale si è poi rivolto a Ericsson per pianificare una Open RAN negli Stati Uniti, con l'obiettivo di supportare lo scaling e la gestione di hardware di diversi fornitori.

La conclusione delle negoziazioni con AT&T "ci ha chiarito la strada da percorrere" ha specificato Lundmark.

Il CEO di Nokia prevede una progressiva stabilizzazione del settore e un miglioramento delle vendite nella seconda metà dell'anno, anche se riconosce che la ripresa avverrà più tardi di ciò che la compagnia si aspettava. "Nonostante ciò, rimandiamo solidamente in linea con le nostre previsioni per l'intero anno, grazie alla nostra rapida azione sui costi".

Al momento infatti la compagnia sta tagliando gli eccessi raggiungendo già il traguardo dei 400 milioni di euro, con una previsione compresa tra 800 milioni e 1,2 miliardi di tagli per la fine del 2023.

Nel report dei guadagni pubblicato pochi giorni fa, Nokia ha rivelato di aver chiuso accordi con operatori quali Orange, Telefónica e Turkcell e con player come Google e Infobip; inoltre, la compagnia ha firmato un accordo con una piattaforma di streaming video che sfrutterà la tecnologia Nokia per la riproduzione dei contenuti multimediali.