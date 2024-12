Sai che se passi a TIM ottieni 150GB in 5G e minuti illimitati a soli 6,99€?

Lo sappiamo: trovare, valutare e scegliere una nuova promozione per la connessione del tuo smartphone è una vera scocciatura. E siamo sicuri che stia rimandando fin da troppo, portando avanti un servizio che non ti soddisfa ma che non hai tempo di cambiare! Ecco perché vi stiamo proponendo questa fantastica promo TIM, per migliorare il vostro Natale! Se volete cambiare operatore e avere ben 150GB per navigare, questa promo è perfetta per voi: a soli 6,99€ al mese, avrete tantissimo internet e addirittura minuti illimitati!

Per attivare la promo non devi andare in uno store TIM: ti basta fare tutto online!

Passa a TIM per ricevere ben 150 GB a un prezzo davvero imbattibile

Se devi valutare tutte le offerte, perché decidere di aderire proprio a quiesta di TIM? Perché con soli 6,99€ al mese, come nuovi clienti, avrai ben 150GB di connessione 5G, 8GB utilizzabili in Europa, e minuti illimitati per le tue chiamate. Si tratta senza dubbio una tra le migliori promo disponibili, con un prezzo davvero competitivo, il tutto attivabile comodamente online senza dover andare ad attivare la SIM in negozio.

Come anticipato, decidere di attivare l’offerta è veloce e semplice: richiedete la SIM o eSIM online e, scegliendo la modalità di pagamento con carta di credito e videoidentificazione, la riceverete a casa vostra in soli 3 giorni. L'attivazione sarà completata in poche ore.

Non da meno, per avere ulteriori informazioni e per verificare la copertura 5G di TIM che è tra le migliori in Italia, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore a questo link. Per qualsiasi ulteriore aiuto, avrete l'opportunità di sfruttare il supporto di TIM, da sito web, telefonicamente e anche in qualsiasi negozio abilitato. Non fatevela scappare!

