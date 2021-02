Videocorsi per il Self Publishing

Il digitale ha aperto la strada a tantissime possibilità, dando vita a numerose realtà imprenditoriali e storie di successo. Tra queste possiamo sicuramente nominare il self publishing: ma quali sono i segreti di questo settore ancora poco conosciuto ai più?

A parlarci dell’argomento, in questa puntata di Imprenditori in Video per Social Video Marketing con Manabe Repici, sono Alberto Sironi e Stefano Della Torre, due giovani imprenditori fondatori di TYIE e ideatori di Self Publishing Hacks, un corso da ben 102 lezioni e 16 ore di contenuti.

Grazie alla loro metodologia, basata su analisi di mercato e scale up, Alberto Sironi e Stefano Della Torre collaborano attivamente con autori e aziende per la pubblicazione di libri e audiolibri su Amazon e Audible.

Grazie alla loro grande esperienza e autorità in materia, Alberto e Stefano ci raccontano la loro storia e quelli che sono i segreti del self-publishing, svelandoci come sia possibile pubblicare con successo i propri lavori e non solo.

Cos’è il self publishing?

Alberto Sironi e Stefano Della Torre sono due imprenditori che si occupano di self publishing, ossia l’attività di pubblicare autori e imprenditori soprattutto su Amazon, sia per fatturare che per potenziare il personal brand dei propri clienti.

Alberto e Stefano, come raccontato a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, pubblicano inoltre videocorsi e corsi di apprendimento per divulgare e spiegare la tematica self publishing.

Ma cos’è esattamente il self publishing? Come dichiarato da Alberto e Stefano, non si tratta solamente di pubblicare un proprio libro, ma anche di un qualcosa a cui ci si può dedicare in modo imprenditoriale.

Il loro metodo di guadagno è infatti quello di effettuare ricerche di mercato per scoprire argomenti in cui c’è bisogno di libri e, una volta fatto ciò, assoldare diversi freelancer con cui produrre i contenuti necessari, come ad esempio il testo e la grafica.

Ci si affida talvolta a dei ghostwriter, ma non solo loro a decidere l’argomento, la scaletta o il messaggio del libro. Si tratta infatti di tutti aspetti che devono essere studiati a tavolino in chiave commerciale prima di essere affidati ai relativi professionisti.

Questo ovviamente è solo un aspetto del self publishing ed esistono anche imprenditori e scrittori che desiderano pubblicare i propri contenuti in modo autonomo, senza affidarsi alle case editrici. Anche in questo caso TYIE viene in loro aiuto, assistendoli nell’intero processo.

Un aspetto peculiare del self publishing è che si tratta di un settore con bassissime barriere all’ingresso e che richiede quindi un capitale ridotto ai potenziali entranti. Tale caratteristica, che può sembrare positiva all’inizio, aumenta ovviamente anche la concorrenza e il consiglio di Alberto e Stefano è quello di non dedicarsi solamente al self publishing, ma di diversificare anche con altre attività.

L’importanza dei video

Come accennato in precedenza, Alberto Sironi e Stefano Della Torre, oltre a impegnarsi sul self publishing, producono corsi e videocorsi, riuscendo così a diversificare e ad avere altre fonti di guadagno.

La scelta di intraprendere la via della formazione e della didattica è arrivata in seguito a innumerevoli richieste di consulenze di autopubblicazione. Un aspetto che ha fatto loro capire come il self publishing sia un qualcosa che meritava di essere approfondito e di cui la gente voleva sapere di più.

Oggi, come raccontato durante Imprenditori in Video a Manabe Repici, sono arrivati ad avere una community da più di 1500 iscritti, a cui Alberto e Stefano danno valore anche grazie ai video, uno strumento per loro importantissimo.

Tramite i video loro riescono infatti a dare valore ai propri spettatori, creando con loro forte empatia. Si tratta del resto di una forma di comunicazione efficace, in grado di dare una spinta in più a praticamente ogni business.

Altra caratteristica di rilievo dei video è il loro essere polivalenti, sia per quanto riguarda lo scopo che per quanto riguarda la piattaforma. In base alle proprie esigenze è infatti possibile pubblicare contenuti e creare valore su diversi canali, come Linkedin, Instagram, YouTube e molti altri ancora.

L’importante, come affermato da Alberto e Stefano a Manabe, è però buttarsi, dare sempre il massimo e sfruttare tutti gli strumenti a nostra disposizione, compresi i video, per ottenere il massimo dalla nostra professionalità e dal nostro business.