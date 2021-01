Visa espande Fintech Fast Track in Europa

I consumatori e gli esercenti di tutto il continente si affidano sempre più ai pagamenti contactless, mobile e online per i loro acquisti quotidiani. Con il passaggio al digitale, le fintech giocano un ruolo importante nello sviluppo di nuovi modi sicuri per consumatori ed esercenti di pagare ed essere pagati.

Per fornire un maggiore supporto all’ecosistema fintech, Visa ha annunciato oggi nuovi componenti del suo programma fintech Fast Track.

Le principali aziende fintech di tutto il mondo scelgono sempre più spesso di lavorare assieme a Visa in settori chiave come i wallet digitali, il digital banking, il “Buy Now, Pay Later”, i pagamenti B2B, le transazioni cross-border, i pagamenti di fatture, l’infrastruttura di pagamento e i pagamenti person-to-person.

Con l’espansione di Visa Fast Track, le fintech vengono dotate di tutti gli strumenti necessari per digitalizzare il loro business. La partecipazione al programma è cresciuta globalmente del 360% rispetto all’anno precedente e Visa ha accolto centinaia di aziende coinvolte attivamente nell’iniziativa.

«È entusiasmante vedere i partner fintech utilizzare i nostri programmi e la nostra rete per digitalizzare i servizi finanziari e migliorare la vita dei consumatori e delle aziende che supportano» ha commentato Jana Lvova, Head of Fintech Europe di Visa.

«Attraverso il programma Fast Track, forniamo alle fintech un kit di strumenti semplici per aiutarle a sviluppare i loro prodotti. Le risorse che forniamo, come le licenze online e il card design, hanno reso Fast Track il programma leader per le fintech».

Visa ha elaborato il Partner Toolkit di Fast Track esclusivamente per i partner fintech che aderiscono al programma. Il toolkit è stato creato per accelerare la crescita delle aziende e fornire accesso a esperti Visa in strategia, marketing, progettazione, gestione del rischio e altro ancora.

Attraverso il toolkit, i partner possono usufruire di risorse educative come i boot camp sui pagamenti per migliorare la propria conoscenza del settore, attingere a risorse strategiche chiave per realizzare studi di benchmarking personalizzati e utilizzare gli strumenti di design delle carte online di Visa per aiutare a creare e lanciare rapidamente una carta sul mercato.

La certificazione Visa Ready for Fintech Enablers è progettata per aiutare le aziende tecnologiche a produrre e lanciare soluzioni di pagamento che soddisfino gli standard globali di Visa in materia di sicurezza e funzionalità.

Queste aziende, a loro volta, assistono le fintech in tutto il mondo nella realizzazione dei prodotti, fornendo loro soluzioni e competenze di cui necessitano per diventare operative.

Oggi disponibile, Visa Ready for Fintech Enablers comprende un ecosistema certificato di partner specializzati in competenze di cui le fintech necessitano per lanciare e gestire efficacemente i prodotti sulla rete Visa. Recentemente, il programma Visa Ready ha coinvolto nuovi partner che operano in Europa.

Il potenziamento del programma segue il lancio di Fintech Partner Connect, nuova iniziativa che fornisce alle istituzioni finanziarie e agli esercenti in Europa una suite di soluzioni che combinano le piattaforme di Visa con quelle di partner fintech selezionati.