Selezionate le fintech del Visa Innovation Program Europe

Osense, Leasy, Unipiazza, Viceversa e Wallife sono le cinque fintech italiane selezionate per il Visa Innovation Program Europe, la piattaforma di collaborazione progettata per aiutare le aziende del settore a crescere e a creare un network di clienti e partner.

Giunta alla seconda edizione, il programma offrirà alle cinque realtà l'opportunità di connettersi coi partner di Visa interessati a esplorare le loro capacità, promuovendo collaborazioni e validando prodotti e servizi che potranno dare forma al futuro dei pagamenti e far crescere l'ecosistema FinTech su scala internazionale.

A ciò si aggiungono un programma di formazione mirato, mentoring e presentazioni agli investitori. Al termine del programma, Visa fornirà ulteriore supporto grazie all'accesso alla sua rete globale di clienti, partner e investitori.

"Siamo molto contenti di questa seconda edizione che ci ha fatto scoprire delle realtà imprenditoriali dinamiche e innovative. L’Italia ha un ecosistema fintech sano, con solidi unicorni e un grande potenziale di crescita grazie a player che stanno sviluppando modelli di business completamente nuovi, soprattutto in ambito B2B" ha commentato Stefano Stoppani, Country Manager di Visa Italia

"In Visa, l’approccio “aperto” alla nostra rete e il nostro ecosistema permetteranno alle fintech selezionate di trarre vantaggio dalla scala globale, dalle tecnologie e dalle performance di sicurezza di Visa per accelerare il loro percorso di crescita a livello internazionale e plasmare insieme la prossima ondata di innovazione".

Le cinque fintech selezionate

Le fintech selezionate di Visa hanno già cominciato il loro percorso di crescita nell'ecosistema della compagnia. Le cinque aziende sono focalizzate su sfide all'avanguardia, come il supporto alle imprese per la riduzione delle emissioni di CO2 e la protezione dei rischi derivanti dalle nuove tecnologie.

Osense, specializzata nella raccolta intelligente di dati per promuovere la sostenibilità in ecosistemi complessi, ha ideato AI-Impact, una piattaforma che consente alle aziende di raccogliere dati affidabili e ridurre, sfruttando l'intelligenza artificiale, la CO2 prodotta lungo l'intera catena del valore.

Leasy ha sviluppato invece una soluzione completa per semplificare e ottimizzare ogni aspetto finanziario e contabile della gestione immobiliare. La piattaforma consente di automatizzare la riscossione degli affitti, tenere traccia di tutti i pagamenti in entrata e in uscita, monitorare l'andamento del portafoglio personale e guadagnare cashback sui depositi cauzionali.

Unipiazza mette a disposizione una piattaforma di fidelizzazione che aiuta le aziende locali ad aumentare le visite dei propri clienti attraverso dinamiche automatizzate di gamification e marketing. Il servizio democratizza le tecnologie di marketing avanzate rendendole disponibili alle aziende di tutte le dimensioni.

Viceversa ha realizzato una piattaforma di Revenue Based Financing (finanziamento basato sul fatturato) che supporta la crescita delle PMI europee con attività legate all'e-commerce.

Infine, Wallife è una start-up innovativa nel settore Insurtech che studia e sviluppa soluzioni assicurative che integrano una componente tecnologica di prevenzione, con l’obiettivo di proteggere gli individui dai rischi derivanti dalle nuove tecnologie e innovazioni.

Gli appuntamenti del programma sono cominciati ad aprile e proseguiranno fino a dicembre, quando verranno presentate le PoC realizzate e si terrà la cerimonia di chiusura.