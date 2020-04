Zyxel Networks punta sui Tech Lab per i partner

Appare alquanto evidente che il lockdown in cui si trova l’Italia, pensato per tutelare la salute dei cittadini, ha cambiato l’approccio al mercato IT e le modalità di lavoro. Zyxel Networks ha deciso di affrontare il tema ponendosi dal lato di partner e collaboratori.

Lo fa attraverso le attività di VOC, l’ascolto delle voci dei clienti, per raccogliere indicazioni e migliorare la propria offerta commerciale, marketing e di formazione. In particolare, Zyxel ha condotto un field di interviste ad un campione di rivenditori IT, che hanno partecipato attivamente ai corsi di formazione, chiedendo quali potessero essere gli approfondimenti tecnici utili in questo periodo particolare.

Sono emerse varie risposte, con input quali la necessità di “continuare a erogare i corsi di formazione” o l’importanza dei “webinar come supporto”. La divisione Formazione Zyxel Networks, insieme a Pre-Sales e CSO ha elaborato tutte le richieste pervenute, individuando temi comuni alle diverse tecnologie.

Valerio Rosano, Country Manager Zyxel Networks Italia

Sì è così giunti al calendario “Tech Lab”, una serie di appuntamenti tecnici gratuiti online con i Technical Engineer di Zyxel. «Tech Lab è un laboratorio virtuale – spiega Valerio Rosano, Country Manager Zyxel Networks Italia – che dà risposte alle esigenze specifiche dei Partner».

«Siamo testimoni di profondi cambiamenti di scenario e per questo ci poniamo in prima linea nell’ascolto dei partner e nel supporto totale al canale». Questi gli appuntamenti in agenda: