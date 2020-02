10 travestimenti low cost per un Carnevale Pop (trash)

Siamo in pieno Carnevale e per qualche settimana potrebbe capitare di dover partecipare a qualche festa in maschera. Nell’eventualità che non abbiate avuto modo di pensare ad un costume, in questo articolo abbiamo raccolto 10 idee da cui trarre ispirazione, ad un prezzo contenuto, per salvare il vostro carnevale. Costumi che ammiccano al trash talmente tanto da “fare il giro” e diventare Pop e divertenti!

La Casa di Carta

Una tuta rossa, una maschera da Salvador Dalì e il gioco è fatto!

Con questo costume potrete entrare anche voi a far parte della banda messa in piedi dal Professore (scegliendo ovviamente il nome del vostro alias) e generare scompiglio durante le varie feste.

Trovate il costume de La Casa di Carta a questo link di Amazon.

Kigurumi

Con il termine kigurumi, si intende un particolare tipo di tuta dal taglio unico e oversize, solitamente realizzata in tessuto pile, che raffigura dei personaggi degli anime o degli animali in stile kawaii. In commercio se ne possono trovare di ogni forma, colore e dimensione. Noi tra i vari soggetti disponibili abbiamo selezionato quella di Pikachu.

Banda Bassotti

Un’idea simpatica per un costume di gruppo è quella di proporre la mitica Banda Bassotti. Creati da Carl Barks nel 1951, conosciuti da grandi e piccini (anche vostra nonna saprà da cosa siete mascherati, senza bisogno di cercare su internet il vostro costume) sono sempre impegnati in loschi piani ai danni della banda dei paperi. Questo particolare aspetto che li caratterizza vi permetterà di aggiungere un pizzico di interpretazione in più mentre giocate qualche scherzo simpatico ai vostri amici.

Lego

Gli amanti dei mattoncini Lego finalmente potranno indossare la loro passione con questo costume. Il modello da noi proposto rappresenta il classico brick 2×4 ed è in morbido poliestere imbottito, così nell’eventualità di uno scontro con un piede gigante non provocherete alcun danno.

Mario e Luigi

Basterà una rapida occhiata a questi inconfondibili cappelli per capire da cosa siete travestiti. Questo kit comprende i cappelli dei due personaggi, una serie di indispensabili baffi e i guanti. Per completare il costume vi basterà aggiungere una salopette blu.

Masterchef

Per gli appassionati di cucina e del famoso talent show ecco la giacca ufficiale. Non si tratta di un vero e proprio costume di carnevale, ma di una vera divisa da chef, questo vuol dire che potrete riutilizzarla tutte le volte che vorrete e non solo a carnevale.

The Greatest Showman

Con questo costume potrete sfoggiare un look ispirato a P.T. Barnum, il protagonista di questo fortunato musical. Da indossare rigorosamente cantando The Greatest Show per emulare le gesta di Hugh Jackman.

Leggings sirena

Le sirene stanno vivendo un momento di grande popolarità, insieme agli unicorni è possibile trovare qualsiasi tipo di gadget ispirato a loro. Per le ragazze che vogliono sentirsi un po’ Ariel, un po’ Mera consigliamo questi scintillanti leggings che riprendono il motivo delle squame delle code delle sirene.

Top Gun

Per gli appassionati del cinema anni ’80 e in vista del remake di questo classico indimenticabile, ecco una divisa da aviatore U.S.A. che vi farà tornare indietro al 1986. Per ultimare il vostro look da Maverick ricordate di aggiungere degli occhiali da sole con lenti a goccia.

T- Rex

La tuta gonfiabile da tirannosauro è un classico virale di internet. Questo costume è indicato per le persone che vogliono catalizzare su di se l’attenzione di tutti i partecipanti alla festa, vi basterà anche solo camminare per farvi notare, perché il costume T-Rex è in grado di rendere buffa e divertente anche l’azione più semplice e normale.

Dipingere i volti

Se invece non amate i travestimenti, ma volete comunque sorprendere tutti allora vi consigliamo un bel trucco d’effetto per il vostro viso. Per trasformavi in una maestosa tigre, un mostruoso teschio o una splendida fatina vi occorrerà qualche tavoletta di colore ad acqua, qualche pennello e delle spugnette. Se non avete mai provato questa divertente alternativa ai costumi potete aiutarvi con questo manuale, in cui troverete tutto quello che vi occorre sapere per truccarvi (o truccare gli altri) alla perfezione.