Ace (One Piece Stampede) di Banpresto: la recensione

Banpresto propone una figure appartenente al vastissimo universo del manga / anime di Eichiro Oda: One Piece. La figure che andremo ad analizzare oggi è quella che ritrae Portgas D. Ace, fratello del protagonista Monkey D. Luffy e di Sabo. Questa speciale versione di Ace è ripresa dal film One Piece: Stampede uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo qualche mese fa.

Il personaggio

Dopo essere stato catturato, Ace viene condotto a Marineford e dopo un lungo scontro tra i pirati giunti per salvare Ace e la Marina, il nostro eroe viene ucciso da un pugno di magma di Akainu per salvare la vita al fratello Luffy durante la fuga. Passati un pò di anni dalla tragica scomparsa di Ace, il frutto del diavolo Foco Foco viene ritrovato e mangiato da Sabo il terzo fratello adottivo. Ace anche se non è più in vita, vive ancora con lo spirito nei cuori dei suoi fratelli e durante uno scontro con la marina, la sua emanazione spiritica compare tra le fiamme mentre Sabo usa il suo potere.

La confezione

La scatola, realizzata in cartoncino leggero è larga 12 cm, alta 18 cm, con una profondità di 9 cm. Nella parte frontale viene mostrata l’immagine di Ace, mentre sullo sfondo appare Sabo, personaggio e figure della quale vi avevamo già parlato in quanto facente parte dello stesso set di Ace: i due prodotti sono infatti studiati per essere sia esposti singolarmente sia in coppia facendo combaciare le basi delle figure e formare quindi un mini diorama. Sui fianchi della scatola sono presentate alcune immagini del contenuto e nella parte posteriore possiamo vedere una foto di Ace e Sabo affiancati in modo da mettere in mostra il set completo, che riprende la scena dal film da cui sono ispirate. Per evitare urti o danni alla statua, il prodotto all’interno è contenuto dentro bustine in plastica che a loro volta sono protette da un cartoncino più spesso.

Portgas D. Ace

Una volta che avremmo estratto il prodotto dalle buste di plastica, l’assemblaggio risulterà molto semplice ed intuitivo, ci basterà inserire il corpo negli appositi perni della basetta per permettere alla statua di reggersi in piedi, attaccare il pugnale nella cintura attraverso un semplice foro, appoggiare la collana nel collo e agganciare la testa. La statica di Ace è realizzata completamente in plastica, alta circa 15 cm e potrà essere accoppiata con il fratello Sabo appartenente alla stessa linea.

Come abbiamo scritto precedentemente, la figure è basata sul film One Piece Stampede, perciò Ace è esattamente come lo vediamo in quei pochi secondi di comparsa. Essendo un’immagine spiritica del fuoco il colore è essenzialmente l’arancione con delle sfumature più scure diffuse in tutta la statica. Per quanto riguarda lo sculpt non abbiamo nulla da segnalare, tutto è stato riprodotto alla perfezione, dalle pieghe dei pantaloni e degli stivali fino alla muscolatura che viene ben valorizzata.

Conclusioni

In conclusione possiamo definire questa statua di Ace davvero un buon prodotto che offre un ottimo rapporto/qualità prezzo. Sicuramente dedicata ai fan di One Piece può trovare però la sua collocazione anche in collezioni non prettamente dedicate a questo brand. Consigliamo di acquistare la figure in coppia con quella di Sabo in modo da completare set e andare a comporre quindi il mini diorama previsto, accostamento che permette di far risaltare al meglio entrambi i prodotti