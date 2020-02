Sabo (One Piece Stampede) di Banpresto: la recensione

Dall’ultimo film di One Piece, Banpresto rilascia una nuova figure di Sabo per la linea brotherhood III. Con questa uscita diventano tre i prodotti disponibili nella linea che tratta come protagonisti i tre fratelli adottivi (Monkey D. Luffy, Portuguese D. Ace e Sabo) protagonisti della serie e le cui figure possono essere combinate assieme ad altre statue per formare un diorama davvero imponente e dal grande impatto visivo.

Il personaggio

Sabo è il fratello adottivo di Monkey D. Rufy e Portuguese D. Ace, ed è il capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria. Dopo la morte di Ace, Sabo ha mangiato il frutto foco foco che in precedenza era appartenuto proprio al fratello, acquisendone immediatamente i pieni poteri e riuscendo a padroneggiare sin da subito la tecnica di Ace. Sin da bambino ha sempre utilizzato come arma un tubo di ferro, dimostrando in più occasioni di essere molto abile. Una volta mangiato il frutto del diavolo, tende ad incendiare il tubo e utilizzarlo a proprio favore durante gli scontri.

La confezione

La box è di piccole dimensioni, con la consueta grafica che ci mostra in primo piano il protagonista della nostra recensione, e in secondo piano il personaggio che andrà a formare il diorama ovvero Portuguese D. Ace oltre ai vari loghi di One Piece compreso quello del film One Piece Stampede da dove è stata tratta la figure. Sul retro invece troveremo le due statue che formano la scena del film animato a cui sono state ispirate, con un bellissimo effetto grafico di fuoco. All’interno troveremo Sabo diviso in tre semplici pezzi da assemblare (testa, corpo e il tubo di ferro) e una basetta con due piccoli perni dove andrà incastrata evitando di cadere.

Sabo

La statica di Sabo è realizzata completamente in plastica alta circa 15.5 cm, che rappresenta il personaggio durante lo scontro della marina contro i pirati. Infatti nel film possiamo ritrovare l’ammiraglio Kizaru attaccare con i suoi poteri diverse navi pirata che vengono salvate da un enorme attacco di fuoco, Luffy in quel preciso momento si rende conto di essere stato salvato dal fratello visualizzato con lo spirito di Ace posizionato alle proprie spalle.

La colorazione in generale risulta davvero fedele all’anime, realizzata molto bene senza sbavature di nessun genere con delle sfumature in determinati punti posizionate per enfatizzare la presenza del fuoco e creare un maggiore senso di realismo. Lo sculpt da il suo punto di forza sulle pieghe e sul realismo dei vestiti, il cappotto verde acqua è molto curato nei dettagli, dai semplici bottoni neri alla cinghia sul braccio sinistro senza dimenticare il tubo d’acciaio che è stato fedelmente riprodotto in ogni dettaglio. Anche il viso risulta davvero assomigliante alla controparte animata, i capelli sono in rilievo e non è stata trascurata nemmeno l’enorme e vistosa cicatrice sull’occhio sinistro dovuta all’esplosione di una nave su cui era salpato. I punti forti di questa statua sono sicuramente in primis gli effetti di fuoco realizzati in plastica trasparente, sia nel pugno che sulla base di plastica che richiama il pavimento di una classica nave pirata, conferendo alla statua anche quel non so di diorama.

Conclusioni

La statua di Sabo oltre alla bellissima colorazione offre anche uno sculpt davvero ottimo sotto tutti i punti di vista. La figure oltre ad un prezzo abbordabile per tutti, ha la capacità di essere accoppiata alla figure del fratello Ace per essere ancora più intrigante da esporre nella propria collezione.