Acolyte Books rilascia informazioni sui prossimi libri tratti dai boardgame di casa Asmodee

Acolyte Books, il marchio editoriale recentemente acquisito da Asmodee ha rilasciato alcune informazioni sulle sue prossime uscite.

Nello specifico l’azienda ha fornito alcuni dettagli relativi ai romanzi tratti da alcuni dei boardgame più noti e venduti della casa madre.

I prossimi romanzi, che dovrebbero arrivare sul mercato a partire da Maggio 2020 , saranno tratti da alcuni pezzi forti del universo Asmodee tra cui Arkham Horror, La leggenda dei cinque anelli e Descent.

Inoltre, per la prima volta, verranno presentati anche libri ispirati ad altri due noti successi commerciali: Pandemic e KeyForge.

Aconyte ha anche dichiarato che nelle prossime settimane fornirà maggiori dettagli su ciascuno dei titoli in uscita, infatti al momento sono stati rilasciati solo dei brevissimi riassunti delle trame e la scaletta ufficiale delle uscite che vi riportiamo qui integralmente (traduzione nostra e non ufficiale):

Maggio 2020

Arkham Horror: Wrath of N’Kai – Josh Reynolds

Un antico manufatto è in mostra ad Arkham, e tutti vogliono metterci le mani sopra….Grosso errore

Legend of the Five Rings: Curse of Honor – David Annandale

Una banda di samurai del clan del Granchio scopre una città abbandonata sul confine delle Shadowlands, e quello che vi troveranno li cambierà per sempre.

Giugno 2020

Pandemic: Patient Zero – Amanda Bridgeman

Prima settimana di lavoro alla Global Health Agency per il talentuoso epidemiologo Bodhi Patel, quando un outbreak in Brasile richiede l’attenzione di un esperto

KeyForge: Tales from the Crucible – ed. Charlotte Llewelyn-Wells

Qui conosceremo il Crucible, lo straordinario mondo artificiale al centro dell’universo, dove moltissime specie sono state assemblate da entità sconosciute.

Luglio 2020

Descent–Journeys in the Dark: The Doom of Fallowhearth – Robbie MacNiven

La figlia del Barone di FOrthyn è scomparsa, le sue tracce portano verso la parte più profonda e oscura della foresta di Blind Muir.

Agosto 2020

Arkham Horror: The Last Ritual – S.A. Sidor

Il famigerato surrealista Juan Hugo Balthazarr viene accolto dalla crema della società di Arkham, ma la sua arte è molto più oscura di quanto chiunque possa immaginare

Legend of the Five Rings: Poison River – Josh Reynolds

Viene qui presentato Daidoji Shinn, un buono a nulla membro del Clan della Gru, che ha scoperto di avere una passione per indagare su fatti avvolti dal mistero.

Al momento in cui scriviamo non sono noti i prezzi di vendita dei singoli volumi né se verranno tradotti nella nostra lingua.