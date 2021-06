Addio a Paul Soles, la storica voce della serie animata di Spider-Man

Si spegne nella sua città natale Toronto, a 90 anni, Paul Soles, la storica voce della serie animata di Spider-Man, andata in onda nel 1967 e che ha segnato un momento storico per la Marvel che ha visto per la prima volta il personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko prendere vita sullo schermo.

A dare la triste notizia la sua manager, Angela Wright, che ha confermato la sua scomparsa su Facebook dove ha scritto:

“Paul Soles era veramente un tesoro canadese. Ha vissuto una lunga vita con tante avventure lungo la strada. RIP.”

Paul Soles lascia sua sorella Ruth-Ellen, sua moglie Jean, suo figlio Jonathan e la loro famiglia.

La carriera di Paul Soles

Paul Soles sarà ricordato dai fan per due ruoli principali, il primo quello di Peter Parker nella serie animata originale di Spider-Man del 1967-1970, e il secondo per aver prestato la voce a Hermey, l’elfo disadattato in Rudolph la renna dal naso rosso (Rudolph the Red-Nosed Reindeer ) l’iconico special televisivo natalizio in stop-motion di Rankin/Bass Animated Entertainment del 1964.

La carriera di attore di Paul Soles, sia vocale che non, si è protratta per sei decenni, è lo ha visto recitare anche nella serie TV animata King Kong dal 1966 e apparire anche al fianco di Marlon Brando, Robert De Niro e Angela Bassett in The Score, il film di rapina del 2001 diretto da Frank Oz, nel ruolo di Danny.

Nel 2001, Paul Soles ha assunto il ruolo di Shylock l’ebreo in Il mercante di Venezia, di Stratford Festival of Canada dopo la morte di Al Waxman, che originariamente doveva interpretare la parte e nel 2008 ha recitata nel film L’Incredibile Hulk nel ruolo di Stanley il proprietario della pizzeria.

Tra le sue altre apparizioni cinematografiche ricordiamo Ticket to Heaven (1981), Just the Way You Are (1984) e The Gunrunner (1989) con Kevin Costner.

Paul Soles ha vinto un Gemini Award 2006 per il suo ruolo nella serie televisiva Terminal City e nel 2017 gli è stato assegnato il premio di miglior attore in una serie digitale per il suo ruolo nella sit-com My 90-Year-Old Roommate.

I colleghi e amici stanno ricordando l’attore con messaggi di cordoglio si Twitter.

Recuperate il gioco di Spider-Man per PlayStation 4, disponibile su Amazon!