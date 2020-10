Per halloween Adventurely regala In the Shadow of the Lord

In vista delle festa di halloween, rivisitazione moderna del più antico rito celtico di Samhain, Adventurely ha rilasciato il gioco In the Shadow of the Lord, che può essere scaricato gratuitamente grazie al link Google Drive messo a disposizione dall’azienda.

Adventurely, nata dalla collaborazione delle sorelle Chelsea e Fleur Sciortino, è una piccola realtà specializzata nella creazione di murder mistery games (come le classiche cene con delitto) o di Larp da camera confezionati in kit per piccoli gruppi, con regolamenti facilmente apprendibili, e che possano essere giocati in una o al massimo due stanze.

Insomma la mission di Adventurely sembra essere piuttosto chiara: permettere a chiunque di divertirsi e di farlo anche senza avere grossi spazi a disposizione, e senza dover per forza abbandonare il focolare casalingo.

Per i meno avvezzi diamo una rapida (e molto riduttiva) spiegazione di cosa siano i LARP: si tratta di una particolare branca dei giochi di ruolo, dove i giocatori oltre a assumere il ruolo del proprio personaggio sono chiamati anche a risolvere le situazioni agendo in prima persona. Nelle forme più elaborate il tutto viene accompagnato da ricercate forme di vestiario (cercando di restare il più possibile fedeli al personaggio interpretato) e da grandiose scenografie. Nel caso degli eventi più grandi (come il Drachenfest) è possibile arrivare ad avere la partecipazione di migliaia di persone, con travestimenti degni di produzioni hollywoodiane, e alla creazione di strutture spettacolari.

In the Shadow of the Lord sebbene nulla vieti di vestirsi a tema, ovviamente non andremo a vivere le cose così in grande ma potremo comunque mettere su un discreto “evento”. Sarà infatti possibile affrontare questa murder mystery da un minimo consigliato di 10 partecipanti fino ad un massimo fino in 12 persone, questo il numero dei personaggi inclusi

(nota personale: non abbiamo avuto il tempo di verificare se sia possibile adattare il tutto ad un massimo di 6 personaggi in considerazione delle attuali disposizioni relative al Covid; se così non fosse, è probabile vogliate salvare il gioco per il prossimo anno).

Nel dettaglio il gioco è un Mystery party in chiave halloween: chiamati a presenziare alle celebrazioni per il 1000° compleanno dei Signore dei non morti, i personaggi si troveranno invischiati in un enigma da risolvere.

Segnaliamo che nei file da scaricare è presente sia una versione printer friendly, a basso consumo di inchiostro, sia una invece completamente a colori.

Il materiale presentato, in tutto poco meno di 50 mega, è di alto livello (soprattutto considerato che è gratuito): troveremo schede dei personaggi, carte poteri, guide rapide e tutta una serie di elementi utili a inscenare al meglio il mistero da risolvere. Ovviamente tutto è in lingua inglese.

Chiudiamo con una piccola nota, utile a definire il livello di cura posto da Adventurely: nelle istruzioni di pianificazione dell’evento viene consigliato di progettare tutto con un paio di settimane di anticipo, arrivando a spedire gli inviti a cena una settimana prima dell’evento. Ma, permetteteci di dirlo, visto il più che ottimo livello generale della cosa non credo che i vostri invitati se ne avranno a male se vi “limiterete” ad una e-mail personalizzata.

Insomma se volete passare un halloween un po’ diverso, vi ricordiamo che In the Shadow of the Lord può essere scaricato a questo link