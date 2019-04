Age of Dirt arriverà ad ottobre: ecco tutti i dettagli

WizKids rilascerà Age of Dirt nel mese di ottobre, aprendo le porte verso uno dei giochi più interessanti legati alla gestione dei lavoratori.

Age of Dirt porterà i giocatori a gestire un pool di lavoratori al fine di generare risorse e far espandere la civilizzazione del proprio popolo: il tutto ambientato nell’età della pietra. L’obiettivo principale sarà quello di gestire al meglio le risorse disponibili decidendo di volta in volta come investirle con l’obiettivo di accumulare più punti possibili. Il primo giocatore che – espandendo le proprie grotte, armando i propri lavoratori e acquistando invenzioni – arriverà a 10 punti vincerà la partita.

Fino a qui nulla di strano, il gioco rimane negli standard. La vera novità sta nei propri lavoratori: essi non saranno sempre affidabili, spesso potranno non completare le proprie mansioni, o peggio sbagliarle, creando imprevisti da risolvere nel minor tempo possibile. Questa dinamica di gioco verrà gestita dal Passaggio, una torre per lanciare dadi che randomizzerà i risultati dei lavoratori: essi potranno infatti recarsi in zone diverse da dove volevate inviarli, oppure addirittura rimandare la loro uscita (e quindi il loro risultato) in un secondo momento. La dinamica, quindi, aggiungerà un pizzico di casualità rendendo le mosse di gioco spesso imprevedibili.

Age of Dirt: A Game of Uncivilization è stato creato da Johannes Krenner (Junta: The Card Game, Romisch Pokern). La scatola di gioco include il Passaggio, un tabellone riserva, 4 box location, 5 tabelloni dei giocatori, 35 cubi dei lavoratori, 2 cubi dei predatori, 101 carte, token risorsa e una bacchetta. Age of Dirt è pensato per età dai 14 anni in su, e prevede da 2 a 5 giocatori. Il gioco sarà in vendita a 49.99 dollari, e avrà una durata media a partita di 45 minuti.