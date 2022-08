I nostri amici di Cosmic Group ci hanno mandato in redazione, l’anteprima Italiana di Aiacos Garuda Myth Cloth Ex OCE, il terzo e ultimo Giudice degli Inferi della saga di Hades in versione Original Color Edition per la linea Myth Cloth EX, tratto dall’anime Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Questa è la quarta uscita di questa rinnovata linea chiamata EX Metal che a differenza del classico body type utilizzato ancora per la linea EX (con snodi classici) introduce quelli nuovi, più robusti, realizzati in metallo. Questi ultimi, oltre ad avere la funzione tecnica di sopportare un maggior peso, hanno altresì una funzione estetica che serve a coprire i vuoti lasciati tra le parti di armatura negli arti.

Il personaggio… Aiacos di Garuda, è lo Specter della Stella del Cielo Intrepido (Tenyo Sei) ed è uno dei famigerati “3 giudici degli inferi “, insieme a Wyvern Rhadamanthys e Minosse del Grifone. La sua surplice è una Garuda, una divinità minore assomigliante a un’aquila. Durante la battaglia nell’aldilà, lo specter aiuta Radhamanthys dall’attacco di Kanon e successivamente combatte contro Ikki di Phoenix venendo sconfitto dal Cavaliere di Bronzo. Aiacos ha un carattere molto fiducioso delle sue grandi capacità ed è molto orgoglioso di essere uno dei tre Giganti del mondo dei morti. Rispetto agli altri due compagni (Radhamanthys e Minosse) ha quindi un ruolo più marginale nella storia nonostante sia, come loro, incredibilmente forte e rispettato. …e le sue tecniche Il principale colpo segreto di Aiacos sono Ali di Garuda (Garuda Flap) dove solleva le braccia in alto creando con le mani una violenta corrente ascensionale, talmente potente da lanciare il nemico in alto fino al cielo. Successivamente disegna una croce sul terreno, dove tre secondi dopo l’avversario a grande velocità ricade su di essa, sfracellandosi al suolo. Il secondo colpo che usa molto spesso è chiamato Illusione Galattica (Galactica Illusion), una tecnica in cui lo specter colpisce l’avversario con una potente raffica di energia, nel mentre fa comparire intorno all’avversario una grande illusione di molteplici pianeti e occhi che si aprono in contemporanea con l’inizio della tecnica.

Aiacos Garuda Myth Cloth EX

Confezione e Blister

La confezione di Aiacos di Garuda è pienamente in linea con la grafica già utilizzata per Rhadamanthys e Minosse, con le tinte tendenti al viola. Oltre alla foto del prodotto a figure intera, vediamo i loghi di Tamashii Nations e Bandai Spirits, il logo della serie Myth Cloth EX Metal e quello della serie dell’anime Saint Seiya The Hades Chapter Inferno. Sui due lati possiamo vedere una posa action dell’attacco di Aiacos da una parte e il Totem della Garuda dall’altra. Il retro, invece, mostra tutti i componenti aggiuntivi che potremmo sostituire creando varie pose differenti.

Dentro la confezione, troviamo quattro blister, dove sono suddivisi minuziosamente tutti i componenti che servono per assemblare la figure. Nel primo blister ci sono la figure con il corpo EX Metal con tutte le parti di armatura. Nel secondo blister troviamo tre volti con espressioni differenti, le ciocche di capelli per l’elmo, cinque paia di mani intercambiabili più una singola e lo scheletro che serve per montare il totem. Il terzo blister contiene solamente le ali, terminando con il quarto blister dove è presente solo la base in cui viene fissato il totem.

Il totem della Garuda

La cloth di Aiacos si ispira ai colori violacei ripresi dalle tavole colorate del manga di Masami Kuramada. La composizione del totem è piuttosto semplice, infatti, basta seguire le istruzioni passo per passo e tutti i pezzi andranno a incastrarsi perfettamente senza nessuna difficoltà, l’unico consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di agganciare le ali al blocca schiena prima della fine, visto che per innestarle bisogna imprimere molta forza e poi di procedere con l’inserimento dell’intera parte sulla schiena vera e propria.

Aiacos Garuda Myth Cloth EX O.C.E. – EX Metal

Per quanto riguarda il myth, non abbiamo trovato problemi di nessun genere. La vasta gamma di mani che troviamo in dotazione permettono la riproduzione di tutte le tecniche di combattimento utilizzate da Aiacos. La posabilità è un po’ limitata come in tutti i myth che hanno in dotazione le ali, ma le pose principali del personaggio sono tutte riproducibili e più stabili grazie alle giunture metalliche. L’unica cosa a cui bisogna prestare un po’ più attenzione, sono le piccole parti appuntite che fuoriescono da ogni parte della surplice, in particolare quelle sui piedi, dato che possono staccarsi rischiando malauguratamente anche la loro perdita.

Come per il totem anche in questo caso il montaggio delle ali vi consigliamo di farlo prima e non alla fine. Possiamo notare la particolare struttura dell’elmo che per essere fissato sul volto è separato in due parti. La parte posteriore si aggancia direttamente alla sommità della testa priva di capelli, mentre la parte anteriore si infila direttamente sulla posteriore circondando il volto. Tutte le tecniche di combattimento utilizzate da Aiacos, possono essere riprodotte grazie alla vastità di mani che abbiamo in dotazione.



Conclusioni

Questa nuova versione di Aiacos Garuda, continua a mantenere altissimi gli standard di questa nuova linea ex Metal, consentendo le migliori pose possibili con una nuova e scintillante colorazione più fedele al manga e la sicurezza che le giunture non si allentino nel tempo. Aiacos Garuda Myth Cloth Ex Metal sarà presto disponibile in Italia grazie a Cosmic Group che distribuisce ufficialmente i prodotti Tamashii Nations.