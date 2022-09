Dynit è lieta di annunciare a tutti gli appassionati una nuova importante proposta che andarà ad arricchire le collezioni Home Video di tutti i fan! Scopriamo insieme i dettagli di Akira 35th Anniversary Limited Edition in 4K Ultra HD + 2 Blu-Ray.

Akira arriva in 4K Ultra HD

© 1988 MUSHROOM/AKIRA COMMITTEE. All rights reserved

Akira è il manga di Katsuhiro Ōtomo, l’opera serializzata in Giappone dal 6 dicembre 1982 che negli anni è diventata un fenomeno a livello mondiale. Il manga ha ricevuto alcune trasposizioni cinematografiche, e oggi sta per arrivare sul mercato in 4K Ultra HD + 2 Blu-Ray un’opera unica e imprescindibile per ogni appassionato collezionista.

Anno 2019: le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra queste di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira.

L’edizione

L’edizione in questione è ricca di contenuti aggiuntivi come ad esempio il booklet 36 pagine con approfondimenti e interviste e il bonus Disc contenente:

Akira Sound Making 2019 (40’)

Akira Sound Clip by Geinoh Yamashirogumi (19’)

End Credits (versione originale cinematografica 1988)

Storyboard

Trailer originali

Il doppiaggio italiano

Di seguito condividiamo con voi i nomi dei professionisti che hanno dato la voce ai protagonisti dell’opera.

Kaneda: Manuel Meli

Tetsuo: Alessio Puccio

Col. Shikishima: Pierluigi Astore

Kei: Emanuela Damasio

Kiyoko: Giorgia Venditti

Ryu: Alberto Bognanni

Masaru: Giulio Bartolomei

Takashi: Alex Santerini

Nezu: Pieraldo Ferrante

A tal proposito, il disco 4K Ultra HD gode di una traccia italiana dts-hd master audio 5.1 con il nuovo doppiaggio e una seconda traccia Italiano dts-hd master audio 2.0 con il doppiaggio storico.

E voi, cosa ne pensate di queste nuova proposta? In uscita il 4 Gennaio 2023, per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.