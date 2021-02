Akira – la data di uscita della nuova edizione Planet Manga

Attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, Planet Manga ha confermato finalmente che la nuova edizione di Akira vedrà la luce a marzo con il primo volume seguito subito dal secondo volume già ad aprile!

Una notizia molto attesa dai fan dopo lo slittamento causato da alcuni problemi riscontrati nella lavorazione dei volumi di carattere burocratico. Inizialmente infatti la nuova edizione di Akira avrebbe dovuto vedere la luce già a dicembre.

Questo il messaggio dell’editore su facebook:

L’attesa sta per finire! I processi di approvazione della nuova edizione di Akira sono finalmente terminati, e siamo felicissimi di potervi annunciare la nuova e definitiva data di uscita di questo incredibile capolavoro che tutti stavate aspettando! Il primo volume vi aspetterà nelle fumetterie e sul nostro store a marzo, mentre il secondo sarà disponibile in aprile! Continuate a seguire i nostri canali social e il calendario delle uscite per tutti i successivi aggiornamenti!

Ogni volume della nuova edizione di Akira costerà € 22 avrà senso di lettura originale, una nuova traduzione e ricalcherà, su richiesta dello stesso sensei Otomo e della casa editrice Kodansha, l’edizione originale comprese le pagine con bordi colorati.

Questa invece la sinossi:

Ambientato in una Neo-Tokyo post apocalittica, Akira ruota attorno al tentativo di Kaneda, il leader di una banda adolescenziale di motocilisti, dell’attivista politica Kei, di un trio di esper e del colonnello Shikishima di impedire a Tetsuo, un amico d’infanzia di Kaneda che sviluppa poteri ESP che lo rendono mentalmente instabile, di sconquassare la città e di risvegliare un misterioso individuo dotato degli stessi poteri e chiamato Akira. Nel corso dell’opera, Otomo sviluppa temi come l’isolamento sociale, la corruzione e il potere.

Da anni Warner Bros. ha in cantiere un adattamento live action dell’opera.

L’ultimo regista associato al progetto è Taika Waititi (Thor: Ragnarok) che recentemente ha dichiarato:

“Visto che stavamo lavorando molto duramente sulla sceneggiatura, ci trovavamo costretti a rimandare di continuo l’inizio delle riprese. E di rimando in rimando siamo finiti per arrivare un paio di settimane troppo in là, tempistiche che abbiamo “mangiato” dalla schedule di Thor. I due progetti erano molto ravvicinati. Poi è stato rimandato ancora. E ancora. Tanto che si era addentrato troppo in avanti nell’agenda dell’altro film per poter funzionare. E per quel motivo abbiamo dovuto prendere Akira e, sostanzialmente, farlo girare dietro alla coda di Thor, spostandolo di un paio di anni.”