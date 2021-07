Al Comic-Con @ Home non ci saranno DC e Marvel Studios

Vista l’impossibilità di organizzare grandi eventi, anche quest’anno il Comic-Con di San Diego si terrà virtualmente come Comic-Con @ Home, dal 23 al 25 Luglio 2021. Secondo Deadline, sia Warner Bros sia i Marvel Studios non saranno presenti con le loro consuete conferenze nella Hall H.

Per quanto riguarda Warner Bros., questo sarà il terzo anno di fila che la casa di produzione del DC Extended Universe non sarà presente alla convention di San Diego. L’ultima volta, nel 2018, con presenti Gal Gadot e Patty Jenkins, Warner aveva annunciato il sequel Wonder Woman 1984, distribuito da noi in Italia prima a Febbraio 2021 esclusivamente in digitale e poi proiettato in sala a Maggio. La pellicola venne successivamente presentata nel Dicembre del 2019 al Brazil’s Comic Con. Sempre nel 2019, Disney e i Marvel Studios avevano invece presentato la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con Black Widow, da pochi giorni in sala e di cui potete leggere la nostra recensione, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il film sugli Eterni insieme a WandaVision e alle altre serie tv distribuite su Disney+.

Confermato invece il panel al Comic-Con @ Home di Legends of Tomorrow per la divisione televisiva di Warner Bros. Il prossimo 18 Ottobre si terrà la seconda edizione del DC FanDome, l’evento online della divisione DC. L’anno scorso per l’occasione sono state mostrati trailer ed anticipazioni di Wonder Woman 1984, Batman, Black Adam e della Snyder’s Cut di Justice League.

L’edizione in presenza del San Diego Comic-Con è per ora confermata dal 26 al 28 Novembre 2021, e non è ancora certo se DC e Marvel Studios vogliano aspettare l’occasione per presentare i loro prossimi progetti davanti ad un pubblico. Non si sa nemmeno quali siano le intenzioni di SONY, con cui Disney e Marvel stanno collaborando per Spider-Man: No Way Home, e che nel 2021 dovrebbe veder uscire anche Morbius e Venom: Let there be Carnage.