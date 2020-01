Al via la campagna Kickstarter del gioco di ruolo Not the End

È iniziata oggi la campagna Kickstarter per finanziare Not the End, il nuovo gioco di ruolo carta e penna di Fumble GDR, casa editrice indipendente italiana con all’attivo già due GDR, Klothos (di cui potete leggere la nostra recensione) e Gattai!.

Not the End è un gioco di ruolo ad ambientazione generica, cioè che può essere ambientato in un mondo fantasy, in un setting moderno, fantascientifico e chi più ne ha più ne metta, che narra le avventure di eroi pronti a rischiare il tutto per tutto per ciò considerano importante e che verranno plasmati dalle esperienze che vivono.

Il motore che muove il gioco, ideato dal team di Fumble GDR, si chiama HexSys e si fonda sulla particolare concezione dei personaggi, che sono descritti e definiti da parole chiave poste in quello che alla vista risulta essere un vero e proprio alveare di esagoni. Ognuno di questi esagoni rappresenta uno dei tratti caratteristici dei personaggi e la vicinanza tra loro degli esagoni crea relazioni e legami.

In Not the End non sono solamente le parole chiave a descrivere e definire il personaggio, ma anche come si legano tra loro. Per fornire un esempio riportato nella pagina Kickstarter del progetto:

“…leggere il termine Mente Criminale vicina a Investigatore ha un significato ben diverso che leggere Mente Criminale vicina a Sadico”.

Da quanto abbiamo visto, pare chiaro come questo Not the End sia un gioco di ruolo di forte impronta narrativa, tanto che anche la crescita del personaggio è legata alle vicissitudini vissute dall’eroe e da come il giocatore voglia narrare in che modo tali vicissitudini abbiano influenza e cambino l’eroe. Inoltre, anche il comparto visivo di questo progetto sembra essere estremamente curato, con illustrazioni davvero pregevoli ed evocative.

Il progetto sembra essere stato ben accolto dagli appassionati di gioco di ruolo, tanto da essere stato finanziato in soli quarantasette minuti, sebbene l’obiettivo non particolarmente elevato della campagna di crowdfunding, solo € 6.000, possa avere inciso su questa velocità.

La campana Kickstarter di Not the End avrà termine il giorno 12 febbraio 2020, mentre l’uscita del prodotto è prevista per il mese di aprile 2020.

Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina Kickstarter della campagna, raggiungibile a questo link.