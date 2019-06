Alcune Action Figure di Spider-Man: Far From Home rivelano dettagli e costumi

La nuova linea di action figure di Spider-Man: Far From Home, comparse di recente su internet, mostrano il nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere indossare tre costumi

Ormai la fonte più pressante ed “infida” di spoiler, per quanto riguarda i film più attesi, specialmente quelli legati al Marvel Cinematic Universe, arriva più dai giocattoli che dagli insider. La nuova linea di action figure di Spider-Man: Far From Home, comparse di recente su internet, mostrano il nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere indossare tre costumi: se quello stealth lo abbiamo già scoperto, gli altri due sono delle novità assolute. Naturalmente, se non volete rischiare di ricevere spoiler, non proseguite la lettura.

Pur essendo consci che i giocattoli spesso esagerano alcune parti del costume, questi gli elementi che ci sono sembrati degni di nota:

Spider-Man: Stealth Suit – Questa tuta, che risulta più dettagliata in questa versione giocattolo che in quella del film, sappiamo già che servirà per non farsi riconoscere dai suoi amici (d’altronde, se dove va Peter Parker va uno Spider-Man Rosso e Blu, è abbastanza facile fare due collegamenti). Nell’action figure compaiono due sbarre di ferro coperte di ragnatela, probabilmente un’arma improvvisata che Peter userà nel film (visto che questo costume non ha gadget ne tecnologia).

