Alien: l’intera saga andrà in onda su Rai 4

La saga completa di Alien (che potete anche recuperare grazie ad Amazon) arriverà nel nuovo ciclo di messa in onda su Rai 4. A partire da oggi, 10 agosto 2021, per tutto il mese di agosto, il canale Rai trasmetterà tutti i film della serie cult di fantascienza. Alle 21:20, quindi, si inizia con Prometheus di Ridley Scott, come annunciato dalla pagina Facebook ufficiale del canale 21 del digitale terrestre.

Questo il comunicato ufficiale del nuovo ciclo:

Alle 21:20 prende il via un nuovo ciclo di film dedicati al mito cinematografico di #Alien: l’intera saga, comprendente anche il cross-over con Predator e il terzo film dedicato ai cacciatori extraterrestri, per un agosto davvero spaziale. Il ciclo Alien di Rai4 inizia con “Prometheus” (2012), il film che ha riportato il franchise nelle mani di Ridley Scott, regista del primo leggendario film, spingendolo ad approfondire le origini delle misteriose creature xenomorfe. Il film, che conta nel cast nomi del calibro di Michael Fassbender, Noomi Rapace, Charlize Theron e Idris Elba, racconta la missione spaziale organizzata dal milionario Wayland con l’intenzione di rintracciare gli Ingegneri, creature extraterrestri che secondo una teoria potrebbero aver creato la vita sulla Terra.

Cosa è Alien?

Ricordiamo che il primo Alien è stato un film uscito nel 1979 e diretto da Ridley Scott. Si trattò di uno dei capostipiti di una celebre serie di pellicole, ma anche libri, fumetti e videogiochi. È ancora oggi considerato da molti uno dei migliori film di fantascienza della storia del cinema. Le vicende raccontano la storia di una specie aliena che viene denominata con la generica definizione di xenomorfa. Questa è costituita da feroci predatori privi di emozioni, ma dotati di grande intelligenza che si riproducono come se fossero dei parassiti.

Alien ha avuto tre sequel, tutti con Sigourney Weaver come protagonista ma dall’apprezzamento molto altalenante da parte dei fan: Aliens – Scontro finale, Alien³ e Alien – La clonazione. Sono stati inoltre realizzati due film ispirati al personaggio originale e con ambientazione precedente agli eventi cardine, Alien vs. Predator e Aliens vs. Predator 2, collegati con un’altra serie cinematografica, Predator. Nel 2012 è uscito Prometheus, un prequel più pertinente all’universo di Alien, seguito nel 2017 da Alien: Covenant.