Quando è stato annunciato che Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarebbe stato diretto da Sam Raimi, il fan del Marvel Cinematic Universe pensarono subito a come la nota affinità del regista avrebbe condotto a una visione dai toni horror del franchise, memori di suoi cult come L’Armata delle Tenebre e Darkman. Non solo Raimi ha contribuito a questa cifra stilistica del film, come testimonia lo sceneggiatore Michael Waldron, che ha ammesso di essersi ispirato al mood di Aliens – Scontro Finale per una scena di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Aliens ha ispirato una delle scene chiave del film del Marvel Cinematic Universe

Durante un’intervista con Rolling Stones, Waldron ha ammesso come una delle scene più intense del film sia stata ispirata dalla sua visione di Aliens – Scontro finale mentre scriveva la sceneggiatura del film. Il riferimento è alla scena del massacro degli Illuminati, momento in cui Wanda scatena il suo tremendo potere uccidendo in modo cruento il gruppo di supereroi. Stando a quanto ammesso dallo sceneggiatore, a ispirare questa sequenza di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato Aliens – Scontro Finale:

“Stavo guardando spesso Aliens mentre scrivevo, perché in sostanza quel film è un thriller con un lungo inseguimento. Amo come Aliens – Scontro Finale si prenda il tempo per mostrare come i Marines coloniali siano degli ossi duri, eppure vengano massacrati. E così siamo completamente atterriti dagli xenomorfi per il resto del film, ed era esattamente questo che volevo fare con Wanda, alla fine della sequenza con gli Illuminati. Spero che siate stati tutti spaventati da Wanda, è stato fantastico esser in sala e sentire i sospiri e del pubblico. Insomma, se la gente sente qualcosa guardando un film, è un buon segno”

Le azioni di Wanda in Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono state sicuramente accompagnate da una componente di tremendo potere, che ha toccato il culmine nel momento la Scarlet Witch affronta gli Illuminati, avendone facilmente ragione.

