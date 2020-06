All Might, la nuova ARTFX J di Kotobukiya

All Might è il soggetto scelto da Kotbukiya come nuova uscita per la linea ARTFX J dedicata a My Hero Academia. La figure, in scala 1/8 sarà realizzata in PVC e rappresenta il personaggio in una iconica posa con il braccio piegato in avanti.

Il suo nome da Pro Hero è All Might ma la sua vera identità è quella di Toshinori Yagi, un uomo comune che ha ricevuto il potere del One For All dal suo predecessore. A causa di un combattimento non è più in grado di mantenere l’aspetto di All Might per molto tempo pertanto riesce a celarsi dietro l’aspetto di un uomo dalle fattezze molto esili, pelle e ossa, quasi consumato dalla vita stessa. Il contrasto tra la “Hero Form” e la “True Form” di All Might è una metafora che simboleggia lo stereotipo del super eroe tutto muscoli e del normale essere umano debole e indifeso. Nonostante il suo aspetto cambi radicalmente da una forma all’altra il carattere di All Might rimane immutato, con un grande senso di giustizia. Una cosa molto particolare di questo personaggio è quella di avere dei colpi speciali che prendono il nome da varie città americane culminando con il suo colpo più potente chiamato United States of Smash.

La figure di All Might si unirà alle altre già rilasciate da Kotobukiya come Deku, Bakugo, Todoroki e Uraraka. All Might sarà realizzato in pvc con colori vivacissimi come il costume del super eroe contraddistinto dai colori blu, bianco e rosso (un chiaro riferimento alla bandiera americana), la scala di rappresentazione sarà la stessa delle altre uscite e pertanto questo prodotto raggiungerà una altezza di circa 34 cm, un vero colosso.

All Might ARTFX J di Kotobukiya sarà disponibile in Giappone del mese di Ottobre 2020 ad un prezzo suggerito di circa 140 euro. Non fatevelo sfuggire!