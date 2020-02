Amazon Prime Video, le novità di marzo 2020!

Amazon continua a rinnovare il catalogo di Amazon Prime Video con tantissime novità con una cadenza regolare per fare i conti con la concorrenza, rappresentata da Netflix e – dal prossimo mese – Disney+. Il colosso dell’e-commerce, infatti, ha annunciato le prossime serie televisive e film che saranno presto disponibili sul proprio servizio streaming.

Tra le novità più importanti troviamo Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, una serie non-fiction italiana originale, che permetterà agli appassionati di capire come alcune celebrità scapperanno da un team di “cacciatori” esperti. Il cast comprende stelle del calibro di Francesco Totti, Fedez, lo YouTuber Luis Sal, l’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra, il celebre presentatore Costantino della Gherardesca (Pechino Express), e gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Celebrity Hunted sarà disponibile a partire dal 13 marzo.

La seconda novità è rappresentata da Caronte. Un ex poliziotto, condannato ingiustamente, una volta uscito dalla prigione, decide di diventare avvocato per indagare sui fatti che lo hanno portato a scontare una lunga condanna dietro le sbarre. Tuttavia, la sua inesperienza in questo nuovo campo, lo porteranno in ambienti piuttosto difficili. Caronte debutterà dal 6 marzo.

Chiude la cerchia di produzioni stellari Making The Cut, una serie presentata da Heidi Klum & Tim Gunn che daranno un assaggio di stile e imprenditoria in dieci episodi distribuiti a cadenza settimanale, fino ad arrivare alla finalissima del 24 aprile. In questa competizione, dodici designer dovranno affrontare sfide che li metteranno alla prova non solo per le abilità stilistiche, ma anche in quelle imprenditoriali.

Amazon Prime Video, le altre novità

Serie TV

Bates Motel – 5 stagioni dall’1 Marzo

Psych – 8 stagioni dall’1 Marzo

Film e documentari

Apollo 11 – dall’1 Marzo 2020

Crawl – Intrappolati – dal 3 Marzo

Skyscraper – dal 14 Marzo

Billionaire Boys Club – dal 19 Marzo

Guns Akimbo – dal 23 Marzo

Mamma Mia! Ci Risiamo – dal 27 Marzo

Una selezione di film con Paolo Villaggio – dall’1 Marzo

Una selezione di film con Diego Abatantuono – dall’1 Marzo