Amazon Prime Video, le novità di dicembre!

Amazon Prime Video, come ogni mese, ha comunicato le novità – serie televisive, film e speciali – che saranno distribuite nel corso del prossimo mese. Tra queste figurano grossi nomi, come Swamp Thing, The Marvelous Mrs. Maisel e The Grand Tour presents: Seamen.

Iniziamo subito con Swamp Thing, che sarà disponibile dal prossimo 2 dicembre in tutto il mondo. Si tratta di una serie televisiva che racconta le vicende della dottoressa Abby Arcane. Ella indaga su un virus alquanto insolito e mortale, che potrebbe creare scompiglio in tutto il Pianeta.

Passiamo ora a The Marvelous Mrs. Maisel. Questa serie sarà invece disponibile a tutti gli abbonati al servizio di Amazon Prime Video a partire dal prossimo 6 dicembre. Dopo la conquista di otto Emmy Awards, la nuova stagione consentirà a tutti gli appassionati di conoscere le vicende legate a Midge e Susie quando scoprono che la vita in tour di Shy è affascinante.

Ora è il turno di The Expanse, che si rinnova ancora una volta – precisamente per la quarta stagione -, e debutterà ufficialmente il prossimo 13 dicembre. Inizia un nuovo capitolo della saga con la squadra della Rocinante alle prese con una missione commissionata dalla Nazioni Unite, che permetterà ai membri di indagare su nuovi pianeti con caratteristiche simili alla Terra.

Lo stesso giorno di The Expanse debutterà anche The Grand Tour presents: Seamen. In questo caso, non si tratta di una serie televisiva, ma di un lungometraggio speciale, che vedrà il trio – composto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May – alle prese con delle imbarcazioni.

Chiude il giro delle grosse novità The Aeronauts, un nuovo film prodotto dalla stessa Amazon. Per quanto riguarda la trama, la storia è ambientata nel 1862, e precisamente quando la pilota di mongolfiere Amelia Wren inizia una collaborazione con James Glaisher per conoscere quanti più segreti sul meteo e volare più in alto di tutti.

Amazon Prime Video, le altre novità del mese:

Serie TV

This Is Us – la terza stagione dall’1 Dicembre

The Originals – la quinta stagione dall’1 Dicembre

I Medici – la terza stagione dal 25 Dicembre

Into The Badlands – la seconda parte della terza stagione dal 10 Dicembre

Film e docu-serie

Il Grinch – dall’1 Dicembre

Darkest Hour – dal 9 Dicembre

Pet Sematary II – dall’11 Dicembre

Cinquanta Sfumature Di Rosso – dal 23 Dicembre

Wonder Park – dal 28 Dicembre

Ultima occasione

Serie TV

Lost – le prime sei stagioni fino al 30 Dicembre

Film

The Matrix – fino al 15 Dicembre

Fantozzi Subisce Ancora – fino al 30 Dicembre

Novità del prossimo anno

Hunters con Al Pacino

The Walking Dead: World Beyond

Undone S2

Star Trek: Picard – dal 24 Gennaio 2020