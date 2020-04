Amazon Prime Video: annunciate le novità di maggio

Amazon continua a rinnovare il catalogo di Amazon Prime Video con tantissime novità riguardanti sia il catalogo delle serie Tv che dei film. Dopo aver annunciato il Prime Video Store, il colosso dell’e-commerce, infatti, ha annunciatole prossime serie televisive e film che saranno disponibili da maggio sul proprio servizio di streaming.

Upload

Uscita: 1 maggio

Dall’autore premiato agli Emmy Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations) arriva Upload, una nuova commedia fantascientifica ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma. Ma la cosa più particolare è che gli umani possono scegliere di essere “caricati” in un aldilà virtuale nel momento in cui si avvicinano alla morte.

La serie segue le avventure di un giovane sviluppatore di app, Nathan Brown (Robbie Amell), che finisce in ospedale per un incidente in una automobile autopilotata e deve decidere velocemente il suo destino. Dopo una veloce decisione, presa insieme alla sua ragazza superficiale Ingrid (Allegra Edwards), decide di farsi caricare sul lussuoso aldilà dei suoi genitori “Lakeview” della Horizen Company. Una volta caricato su Lakeview, Nathan incontra il suo “angelo” dell’assistenza clienti Nora Anthony (Andy Allo), che inizialmente è solo la sua guida carismatica ma diventa velocemente un’amica e una confidente che lo aiuta a navigare nella nuova estensione digitale della sua vita.

Upload è una serie Amazon Original in dieci episodi con Robbie Amell, Andy Allo, Kevin Bigley, Allegra Edwards, e Zainab Johnson. La serie è creata da Greg Daniels che ne è anche produttore esecutivo insieme a Howard Klein e sarà disponibile in versione originale e sottotitolata.

Qua La Zampa 2

Uscita: 4 maggio

Contrariamente da quando annunciato in precedenza Qua La Zampa 2 sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 4 maggio. Alcune amicizie durano più di una vita. In Qua La Zampa 2, sequel del commovente Qua la Zampa, l’amato cane Bailey trova una nuova sistemazione e forma un nuovo legame indistruttibile che porterà lui e le persone che ama in situazioni che non avrebbero mai immaginato.

Bailey (doppiato da Josh Gad, Frozen) trascorre la sua vita in Michigan nella fattoria dei suoi padroni Ethan (interpretato da Dennis Quaid, The Special Relationship) sua moglie Hannah (interpretata da Marg Helgenberger, CSI: Crime Scene Investigation). Ha anche una nuova compagna di giochi: la nipotina di Ethan ed Hanna, CJ. Il problema è che la madre di CJ, Gloria (interpretata da Betty Gilpin, Glow) decide di portare via con sè CJ lontano dalla fattoria. Bailey si prepara quindi a lasciare la sua vecchia vita per una nuova ma promettendo a Ethan di proteggere CJ ad ogni costo.

Diretto dalla regista premiata due volte agli Emmy Gail Mancuso (Modern Family), Qua la Zampa 2 è prodotta da Gavin Polone (A Dog’s Purpose, Zombieland) e scritto da W. Bruce Cameron e Cathryn Michon, Maya Forbes e Wally Wolodarskyand ed è basato sul romanzo di Cameron. Il film è prodotto da Amblin Entertainment e Reliance Entertainment,in collaborazione con Walden Media e Alibaba Pictures.

The Last Narc

Uscita: 15 maggio

The Last Narc è la nuova provocatoria docuserie in 4 episodi che racconta l’assassinio avvenuto nella DEA (Drug Enforcement Administration): il rapimento e l’omicidio, nel 1985, dell’agente della DEA Enrique “Kiki” Camarena.

The Last Narc è la storia di un eroe caduto, degli uomini che lo hanno ucciso e dell’uomo che ha rischiato tutto per scoprire cosa fosse realmente successo e per quale motivo. Il decorato agente speciale Hector Berellez, a cui era stata assegnata l’indagine sull’omicidio di Camarena, esamina tutti gli strati del mito e della propaganda per rivelare la spaventosa verità su un complotto che spazia dai “killing field” messicani ai palazzi del potere a Washington, D.C. La testimonianza di Berellez sarà affiancata dalle dichiarazioni della vedova di Camarena e dalle testimonianze di tre infiltrati nei cartelli di Guadalajara.

The Last Narc è diretto da Tiller Russell ed è una produzione Amazon Studios e The Intellectual Property Corporation (IPC) di Industrial Media. Eli Holzman e Aaron Saidman di IPC sono i produttori esecutivi.

Homecoming

Uscita: 22 maggio

Homecoming, serie acclamata dalla critica, ritorna con una seconda stagione, un nuovo mistero e una nuova protagonista, Janelle Monáe. Il personaggio che interpreta si risveglia senza memoria su una barca in mezzo a un lago. Non ha idea di come sia arrivata lì e non si ricorda chi è. La sua ricerca di identità la porta nel cuore del Geist Group, la compagnia che si occupa dell’iniziativa soprannominata Homecoming. Nella seconda stagione Stephan James ritorna nel ruolo di Walter Cruz, che sta cercando di costruirsi una nuova vita e di riprendersi dai traumi della guerra e dal progetto Homecoming, quando si accorge che ne esiste una versione ancora più insidiosa. Se solo riuscisse a ricordare!

Hong Chau riprende il ruolo di Audrey Temple, una impiegata del Geist che si ritrova inaspettatamente ai vertici della scala gerarchica della compagnia. Per la seconda stagione si uniscono al cast l’attore premio Oscar Chris Cooper nei panni di Leonard Geist, l’eccentrico fondatore della compagnia e l’attrice vincitrice di un Emmy Joan Cusack nel ruolo di Francine Bunda, militare e altrettanto eccentrica.

Gli showrunner e produttori esecutivi di Homecoming sono Eli Horowitz e Micah Bloomberg, che sono anche i creatori del podcast di Gimlet Media su cui è basata la serie. Tutti gli episodi della seconda stagione sono diretti da Kyle Patrick Alvarez, che ha svolto anche il ruolo di produttore esecutivo. Homecoming è co-prodotto da Amazon Studios e UCP, tra I produttori esecutivi si annoverano anche: Julia Roberts con la sua casa di produzione Red Om Films, Sam Esmail e la sua casa di produzione Esmail Corp, Chad Hamilton di Anonymous Content, e Chris Giliberti, Alex Blumberg e Matt Lieber di Gimlet Media.

Selah and The Spades

Uscita: 29 maggio

A sorpresa arriva anche Selah and The Spades, film ambientato nel piccolo mondo di un collegio d’élite della Pennsylvania, Haldwell, in cui il corpo studentesco è gestito da cinque fazioni. La diciassettenne Selah Summers (Lovie Simone) dirige il gruppo più dominante, The Spades, con un’autorità irremovibile. Le tensioni tra le fazioni aumentano e quando il migliore amico e braccio destro di Selah, Maxxie (Jharrel Jerome) viene distratto da un nuovo amore, Selah assume una protégée del secondo anno Paloma (Celeste O’Connor), a cui insegna la sua saggezza per governare la scuola quando lei si sarà diplomata.

Nel suo primo lungometraggio, la scrittrice e regista Tayarisha Poe ci immerge in una rappresentazione accresciuta degli equilibri adolescenziali. Questo film mostra quanto può essere inebriante il potere per una ragazza adolescente che sente fortemente la minaccia di vederselo negare.

Le altre uscite di maggio

Serie TV

Shameless – la nona stagione dall’1 Maggio

– la nona stagione dall’1 Maggio Battlestar Galactica – tutte le quattro stagioni dall’1 Maggio

– tutte le quattro stagioni dall’1 Maggio The Orville – la prima stagione dall’1 Maggio

– la prima stagione dall’1 Maggio Futurama – tutte le sette stagioni dall’1 Maggio

– tutte le sette stagioni dall’1 Maggio Secrets and Lies – le prime due stagioni dal 4 Maggio

– le prime due stagioni dal 4 Maggio Ugly Betty – le quattro stagioni dal 6 Maggio

Film e documentari – Originali e in Esclusiva

Gemini Man – dall’11 Maggio

– dall’11 Maggio Figli – dall’11 Maggio

– dall’11 Maggio Blackkklansman – dal 16 Maggio

– dal 16 Maggio Pope Francis: A Man Of His Word – dal16 Maggio

Film e serie disponibili solo fino a maggio

T-34 – fino all’8 Maggio

– fino all’8 Maggio Il Sistema – la prima stagione fino al 27 Maggio