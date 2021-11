Spider-Man, Tom Holland ha già scelto il suo “erede”

Da pochi giorni è uscito il secondo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo delle avventure dell’eroe in calzamaglia Marvel interpretato da Tom Holland. Nel film, troveremo Spidey in compagnia di Doctor Strange, intenti a combattere un gran numero di villain storici dell’Uomo Ragno provenienti da vari multiversi. Al netto delle aspettative e del clamore dei fan, Holland ha però recentemente lasciato intendere la volontà di prendersi una pausa dal costume di Spider-Man, tanto che avrebbe già in mente un suo possibile successore.

L’attore 25enne ha dichiarato al magazine GQ (qui l’articolo originale) che forse è ora di lasciarsi alle spalle il ruolo di Spider-Man, visto che la cosa migliore per l’Arrampicamuri sarebbe infatti un nuovo film con protagonista Miles Morales. Holland ha aggiunto che per lui sarebbe un errore continuare ad interpretare Spider-Man anche dopo i trent’anni.

Miles Morales è un nome ben noto ai fan dell’eroe Marvel, visto che è già apparso sul grande schermo nel film d’animazione premio Oscar del 2018 Spider–Man – Un nuovo universo. Nel primo film solista di Holland nel MCU, Spider-Man: Homecoming, si è vista una breve interazione con lo zio di Miles, Aaron Davis, il cui attore (Donald Glover) non solo ha doppiato Miles in Ultimate Spider-Man, ma è stato anche uno dei principali ispiratori del design iniziale del personaggio. Davis e il suo alter-ego, The Prowler, sono apparsi entrambi in Spider–Man – Un nuovo universo e nel videogioco per console PlayStation Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (che trovate a questo indirizzo a prezzo speciale), in cui l’Arrampicamuri di Harlem è protagonista assoluto.

Spider-Man: No Way Home è in ogni caso atteso nelle sale italiane il 15 dicembre 2021, e vede nel cast, oltre a Holland nei panni di Peter Parker, anche Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori, oltre ad Alfred Molina nel riolo di Doc Ock, Jamie Foxx nei panni di Electro e Willem Dafoe in quelli di Green Goblin.