La prossima serie live action di Star Wars, Andor, ci riporterà durante l’era nota come Ascesa dell’Impero, il periodo compreso tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. Prequel di Rogue One, Andor svelerà il passato di Cassian Andor, il personaggio interpretato da Diego Luna parte della squadra di eroi che rubarono i piani della prima Morte Nera. Trattandosi di un prequel, la serie è stata subito oggetto di speculazioni sulla sua durata, ma in queste ore è arrivata la conferma che Andor sarà composta da due stagioni soltanto.

Finalmente arrivata la conferma che Andor durerà due stagioni

A confermare questa attesa informazione è The Hollywood Reporter, che ha rivelato come Andor sarà composto da due stagioni, entrambe da dodici episodi. Non è la prima volta che una serie prequel di Star Wars è al centro di congetture sulla sua durata, considerato come Obi-Wan Kenobi, ambientata pochi prima di Andor, abbia fatto sperare i fan di poter vedere nuovamente Ewan McGregor interpretare il cavaliere Jedi durante gli anni dell’Ascesa dell’Impero. A sorprendere i fan di Star Wars con la reale durata di Andor è lo stesso creatore della serie, Tony Gilroy, già sceneggiatore di Rogue One, che ha rilasciato una dichiarazione inequivocabile;

“L’ultima scena della serie, il nostro 24esimo episodio, introdurrà gli spettatori direttamente a Rogue One, proprio nella prima scena del film”

Pur sapendo quale sarà il destino di Cassian Andor nella continuity del franchise, Gilroy ha tenuto a precisare come non manchino spunti e dettagli del passato di Cassian da esplorare, per dare ulteriore risalto a questo intrigante personaggio.

“Stiamo vivendo tutti un prequel, sappiamo che moriremo. Si può guardare un film per la terza volta e anche se lo hai visto sei mesi fa, ne sei ammaliato se lo ami. ”

Andor sarà un racconto ambientato durante l’Ascesa dell’Impero, visto dal punto di vista di Cassian Andor, intento a scoprire il proprio ruolo nell’universo e quanto possa fare la differenza. LA serie prosegue la storia della nascita della ribellione contro l’Impero, mostrando come la gente ne sia rimasta coinvolta.

