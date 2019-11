Android 18 Glitter & Glamour Special Color da Banpresto

Direttamente dall’universo di Dragon Ball Z scopriamo la figure realizzata da Banpresto e dedicata al personaggio di Android 18 (conosciuto anche come C-18), character tratto dalla saga dedicata ai Cyborg ed alle vicende legate all’alieno Cell. In questo arco narrativo si parla di Cyborg, viaggi nel tempo e tanti ma tanti super Saiyan. La figure di cui andremo a parlare è l’edizione speciale con colorazione alternativa di quella già rilasciata tempo fa la cui differenza risiede principalmente nella gamma cromatica dell’outfit proposto.

Il Personaggio

Facciamo la conoscenza di questo personaggio nell’arco narrativo chiamato saga di Cell all’interno della serie Dragon Ball Z. Ci troviamo qualche anno dopo la saga di Freeza che ha visto Goku e compagni combattere sul pianeta Namek. Goku sta per fare ritorno sul pianeta terra dopo essersi ritirato in allenamento su Yardrat, il pianeta dove si è rifugiato dopo l’esplosione di Namek con una delle navicelle della Ginyu Special Force. La navicella di Freeza e suo padre Re Cold si sta dirigendo sulla terra con lo scopo di vendicare Freeza per l’umiliazione subita. I Guerrieri Z, che si accorgono dell’imminente pericolo si dirigono sul luogo dell’atterraggio ma sul posto vi è un giovane misterioso dai capelli violacei. Freeza e Re Cold non fanno nemmeno in tempo ad attaccare che il giovane si trasforma in Super Saiyan e uccide prima Freeza (polverizzandolo) e poi Re Cold. Veniamo poi a conoscenza che il giovane è Trunks, figlio di Vegeta e Bulma proveniente dal futuro che nel tentativo di cambiare la sua linea temporale ne crea accidentalmente una nuova. Il pericolo da cui scappa il giovane sono i temibili Cyborg creati dal Dr. Gelo, uno dei superstiti del Red Ribbon, l’organizzazione criminale sconfitta da Son Goku molti anni prima. C-18 è uno dei due Cyborg che si ribellano al Dr. Gelo uccidendolo ma che decidono di continuare la loro missione di distruzione del pianeta terra. Dopo essere stata vittima suo malgrado di Cell, altra creatura del Dr. Gelo, il personaggio di C-18 viene salvata da Crilin che grazie alle sfere del drago esprime il desiderio di toglierle la bomba contenuta al suo interno. C-18 e Crilin, in seguito, si sposeranno e avranno una figlia di nome Maron.

La Confezione

La confezione del prodotto è realizzata in cartoncino con grafica molto semplice e minimale, a differenza di altre uscite non troviamo particolari disegni che rendano il prodotto più accattivante anche perché di accattivante nella statua proposta c’è già la posa. La dimensione del Box potrebbe risultare eccessiva dato il contenuto molto semplice ma al suo interno la statua è composta da un unico pezzo più il piedistallo. I vari elementi sono protetti da plastiche e ulteriori pezzi di cartone per preservarne l’integrità.

Android 18 Glitter & Glamour Special Color

La statua è una rappresentazione in PVC del personaggio di C-18 e appartiene ad una linea che tratta solamente i personaggi femminili di Dragon Ball raffigurati in pose molto provocanti. La figure è una edizione speciale con colori alternativi di quella già rilasciata in passato e vede il personaggio leggermente chino con una mano a sollevare i capelli sopra l’orecchio e i vestiti in jeans che mettono ben in mostra le forme. Non parliamo del solito prodotto in posa action intento a lanciare un colpo energetico quindi possiamo descrivervi la cura e il dettaglio che gli artisti Banpresto hanno saputo conferire a questo tipo di prodotto. Prima di tutto partiamo da un elemento che ci ha colpito particolarmente, il bilanciamento della figure, che grazie ad un piccolo supporto, per nulla invasivo riesce perfettamente a reggersi in piedi. Analizzando lo sculpt del prodotto possiamo apprezzare lo sforzo fatto sui dettagli del viso, perfettamente somigliante alla controparte animata. I vestiti sono chiaramente abiti che simulano il tessuto del Jeans e in questo il team creativo ha saputo valorizzarne al meglio le caratteristiche andando a far emergere visivamente quelle che sono le cuciture. I colori sono abbastanza piatti, opachi e non hanno particolari sfumature che ne possano evidenziare gli elementi. Sicuramente con l’ausilio di un faretto o almeno una corretta illuminazione i punti forti di questa statica emergono fuori.

Conclusioni

Sicuramente Android 18 è un prodotto più di nicchia rispetto a tanti altri protagonisti principali, in abiti differenti dal solito forse non esprime nemmeno tutto il suo potenziale. Gli abiti di cui è vestita in questa rappresentazione sono mero frutto di fantasia dell’autore della statua e non richiamano nessun momento della saga in particolare. Personalmente preferiamo i protagonisti nei loro vestiti “di scena” piuttosto che queste versioni “in borghese” tuttavia apprezziamo lo sforzo di Banpresto di proporre un prodotto diverso dal solito ad un costo comunque accessibile e caratterizzato da una qualità costruttiva sicuramente ottima.