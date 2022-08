Tra le novità Home Video in uscita sul mercato in quest’ultimo periodo, Warner Bros ha annunciato le edizioni fisiche in 4K dedicate al franchise di Animali Fantastici. Dunque, per l’occasione, andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli del cofanetto in 4K UHD di Animali Fantastici, nella sua speciale Travel Art Edition.

Animali Fantastici Travel Art Edition in 4K UHD

Animali Fantastici Travel Art Edition contiene al suo interno tutti i film dedicati al franchise finora usciti. Grazie a questa nuova proposta sarà quindi possibile ripercorrere le incredibili avventure che vedono protagonista Newt Scamander e il resto del gruppo. Dal punto di vista tecnico, questa edizione promette di restituire allo spettatore la massima qualità grazie alla presenza di dischi sia in formato Blu-ray sia dischi in formato 4K Ultra HD.

Prima di passare all’analisi del comparto video, audio e quello dedicato ai contenuti aggiuntivi, soffermiamoci un istante su quella che è stata la scelta stilistica del packaging.

Dalle immagini possiamo infatti vedere una confezione completamente diversa da quanto siamo abituati. Il design scelto per questa particolare edizione vanta infatti una nuova veste grafica che ha come protagoniste una serie di iconiche tavole disegnate che rimandano ai luoghi cult del franchise.

Il cofanetto in questione contiene, come anticipato, tutti e tre film del franchise e ognuno di esso è posto singolarmente all’interno di uno slip case dedicato. Purtroppo, non sono invece presenti degli extra fisici. Qualche cartolina o gadget sarebbero stati la ciliegina sulla torta.

Il franchise

Prima di passare a quella che è la nostra analisi del cofanetto, facciamo prima un piccolo passo insieme per introdurre a tutti quello che è il franchise di Animali fantastici.

Scritta da J. K. Rowling e prodotta da Warner Bros, Animali Fantastici è una serie cinematografica fantasy diretta da David Yates. Essa ha preso il via nel recente 2016 con lo sviluppo del primo capitolo: Animali fantastici e dove trovarli. La storia è poi proseguita nel 2018 con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald fino ad arrivare nel 2022, anno di uscita di Animali fantastici – I segreti di Silente.

La serie, spin-off di Harry Potter, è ambientata in un arco di tempo che va dal 1926 al 1932. La trama narra le vicende del magizoologo Newt Scamander, impegnato nelle sue avventure in giro per il mondo in cerca di creature magiche. A questo si aggiunge poi Albus Silente, alleato nella lotta contro il potere del mago oscuro Gellert Grindelwald.

La qualità video in 4K UHD

Iniziamo dunque la nostra analisi sotto il profilo del comparto video. La prima cosa che salta subito all’occhio è l’ottima restituzione delle immagini data dall’alta risoluzione del formato. Anche nelle scene più concitate, o ricche di elementi, non abbiamo constatato mai una sbavatura. Tutto il quadro che ci si para davanti agli occhi risulta dunque facilmente leggibile.

Tuttavia, pur risultando nitide, le immagini portano con sé un morbidezza generale data anche dalla specifica fotografia scelta dalla produzione. Infatti, è assodato che i film del franchise siano per loro natura poveri di immagini colorate e sgargianti. Tuttavia, durante la fase comparativa, abbiano constatato che le versioni in 4K Ultra HD dei film soffrono meno questo aspetto quando è presente l’HDR. Quest’ultimo infatti ha la capacità di portare maggiormente in luce quelli che sono ad esempio gli effetti speciali, restituendo una gamma dinamica superiore rispetto alle controparti in 1080p. La differenza è visibile anche ad occhio nudo, senza quindi l’utilizzo di specifiche strumentazioni.

Sempre restando in ottica gamma, va anche considerato che queste produzioni sono ricche di scene scure, generalmente più complesse da gestire rispetto a quelle più luminose, ed è proprio in queste fasi che si può apprezzare maggiormente il lavoro svolto dall’HDR.

Infatti, le scene scure sono quelle che ci hanno maggiormente stupito grazie al loro contrasto, con dei neri profondi che si estendono con disinvoltura verso i punti luminosi delle scene senza alcuna incertezza.

In linea generale, possiamo concludere dicendovi che tutti e i tre film presenti all’interno del cofanetto sono in linea con le nostre aspettative. Ovviamente, se avete un impianto in grado di gestire il formato, le edizioni in 4K UHD hanno una marcia in più sotto tutti i punti di vista.

Il comparto audio

Purtroppo, troppo spesso, le edizioni Home Video presenti sul nostro mercato hanno al loro interno le tracce in lingua italiana nel formato Dolby Digital 5.1. Questa codifica audio, seppur sia generalmente in grado di regalare ottime sensazioni, non è paragonabile in termini di flussi a codifiche di qualità superiore. Queste, solitamente, sono presenti soltanto in lingua inglese.

Invece, per la gioia degli amanti di quella che potremmo definire l’alta fedeltà dell’Home Video, in questo cofanetto abbiamo trovato più di una piacevolissima sorpresa!

Partiamo con il primo capitolo della saga, Animali Fantastici e Dove Trovarli. Questo film vanta un’ottima traccia in lingua italiana nel formato DTS-HD Master Audio, sia per quanto riguarda il disco a 1080p sia per quanto concerne quello a 2160p. Purtroppo, nel caso siate alla ricerca di qualcosa di meglio, la traccia Dolby Atmons non è presente in lingua italiana bensì la trovate in inglese, francese e tedesco per il disco 4K e soltanto in inglese per il disco in Blu-ray.

Tutt’altra musica per quanto riguarda i restanti due capitoli della saga. Quest’utilimi vantano infatti la presenza della traccia audio Dolby Atmos in lingua italiana.

Il risultato, indipendentemente dal film riprodotto, è una traccia potente, esplosiva e allo stesso tempo estremamente bilanciata tra quello che è il rapporto effetti speciali e voci. I bassi sono risultati essere poderosi, ma mai troppo invadenti. Siamo certi che con un impianto adeguato vi daranno ottime soddisfazioni. Le scene dove il comparto audio dà il meglio di sé sono quelle dove la presenza dei rumori di fondo si affiancano ai suoni principali. Qui possiamo infatti apprezzare la grande pulizia generale, con un palcoscenico che risulta sempre limpido e leggibile. In ultimo, ma non meno importante, la spazialità data dai tanti canali indipendenti è a livelli altissimi. Preparatevi dunque e sentire suoni provenire da ogni dove!

I contenuti extra

Dopo aver analizzato il comparto audio e video di questa nuova proposta targata Warner Bros, andiamo insieme ad analizzare quelli che sono i contenuti extra presenti. Questo comparto riteniamo essere fondamentale per ciò che concerne il settore Home Video! Quanti di voi amano passare le ore alla scoperta di tutti i segreti della produzione di turno?

Sintetizzando, possiamo confermarvi che questo cofanetto di Animali Fantastici 4K UHD è una vera e propria gioia per tutti gli appassionati del franchise!

A partire dal primo film, i contenuti aggiuntivi presenti sono davvero tantissimi. Grazie a questi è infatti possibile fare una vera e propria full immersion in compagnia di J.K.Rowling, dei produttori David Heyman e Lionel Wigram, e del direttore David Yates. Infatti, grazie a tuti gli interventi dei diretti interessati, è ad esempio possibile comprendere a pieno molti dei processi creativi e produttivi che hanno poi portato la produzione al risultato finale.

I contenuti aggiuntivi presenti nel cofanetto riesco a mettere in luce quanto dietro al franchise ci sia un lavoro di immense dimensioni. Tutto è infatti studiato nei minimi dettagli e ogni azione è ponderata minuziosamente. A testimoniarlo troviamo le dichiarazioni dello staff ma anche quelle degli attori.

E poi ancora

E poi ancora, grazie ai contenuti aggiuntivi è possibile conoscere nel profondo anche le diverse caratterizzazioni dei singoli personaggi, così come le tante creature che popolano questo fantastico mondo. Quest’ultimi dovevano avere una serie di caratteristiche imprescindibili, come ad esempio avere degli elementi che fossero riconoscibili e che di fatto li rendessero credibili agli occhi del pubblico. Particolare attenzione è stata data anche al rapporto tra gli attori e gli animali di fantasia, recitare sfruttando l’immaginazione non è affatto una cosa banale!

Una delle sezioni che però ci ha maggiormente colpito è quella relativa alla location del primo film. La produzione ha letteralmente ricreato un intero quartiere in pieno stile anni ’20. La squadra che ha lavorato su questo importante progetto ha dato vita a un risultato incredibile e poterlo vivere grazie ai contenuti aggiuntivi è un grande valore aggiunto di questa edizione Home Video. Particolarmente interessante anche il sapiente uso degli effetti speciali, che di fatto hanno reso visivamente ancora più grande l’intera location dove avveniva il girato.

Infine

Infine, tra i contenuti aggiuntivi, possiamo infatti approfondire il personaggio di Albus Silente e famiglia annessa. Infine, tra le altre cose, non manca nemmeno una selezione di scene eliminate così come le sezioni dedicate agli effetti speciali. Insomma, questa edizione Home Video dedicata ad Animali Fantastici ha tutti i contenuti aggiuntivi che speravamo ci fossero!

Conclusioni

In conclusione, se siete alla ricerca di una proposta Home Video dedicata al franchise di Animali Fantastici, ecco la scelta giusta per voi. Il cofanetto di Animali Fantastici 4K UHD vanta una qualità video eccellente e anche il comparto audio ci ha stupito grazie alla presenza delle tracce in lingua italiana Dolby Atmos. Infine, i contenuti aggiuntivi sono davvero moltissimi e sono in grado di sviscerare numerosi retroscena delle produzioni grazie ad una serie di filmati esclusivi di alta qualità.