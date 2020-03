Anne at 13.000 Ft: il trailer ufficiale

Il distributore The Cinema Guild ha pubblicato iltrailer ufficiale di Anne at 13,000 Ft. Presentato sia al Toronto Film Festival che al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Anne at 13.000 Ft avrà la sua première a New York al New Directors/New Films. Il film è diretto dal canadese Kazik Radwanski (How Heavy This Hammer, Tower) conosciuto come regista nel circuito indipendente, grazie ai suoi cortometraggi è stato incluso nel movimento del New Canadian Cinema.

Accolto con recensioni più che positive Anne at 13.000 seguirà la storia della ventisettenne Anne (interpretata dall’esordiente Deragh Campbell) che diventerà sempre più instabile e frustrata a causa di una quotidianità fatta di schiaccianti responsabilità sociali e professionali. La sua vita cambierà durante una prova di paracadutismo durante la festa di addio al nubilato della sua migliore amica Sara. Tornata a terra, dopo il salto, le pressioni di sempre sovrasteranno Anne. Mentre i suoi colleghi del centro diurno proveranno a mettere in discussione l’approccio di Anne sul suo lavoro coi bambini, al matrimonio di Sara incontrerà Matt, una persona speciale, ma non potrà fare a meno di trascinarlo in situazioni sempre più imbarazzanti. Inevitabilmente le circostanze stressanti della vita di Anne aumenteranno, così la donna deciderà che da lì a poco dovrà compiere un altro salto.

Di seguito il trailer ufficiale:

Nel cast anche: Lawrene Denkers, Matt Johnson e Dorothea Paas. Il film è stato prodotto da Daniel Montgomery e dallo stesso regista (e sceneggiatore) Kazik Radwanski. Anne at 13.000 Ft è stato nominato per quattro Canadian Screen Awards (tra cui quello per il miglior film), l’attrice Deragh Campbell ha anche ricevuto il premio Jay Scott per il miglior artista emergente all’inizio di quest’anno dalla Toronto Film Critics Association.

Il film uscirà nelle sale americane il 20 marzo 2020.