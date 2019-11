Annunciata Azul: Crystal Mosiac la quarta espansione di Azul

Una nuova espansione è in arrivo per il pluripremiato gioco in scatola Azul, di Next Move Games. Si tratta dell’espansione Azul: Crystal Mosiac, un nuovo contenuto aggiuntivo che amplierà l’esperienza di gioco del celebre puzzle game a tema mosaici.

Azul: Crystal Mosiac sarà un contenuto di espansione pensato per il gioco base Azul (richiederà quindi il gioco base per essere utilizzato) e permetterà ai giocatori di aggiungere nuove strategie grazie ad un nuovo tabellone di gioco stampato su entrambi i lati. Inoltre Azul: Crystal Mosiac conterrà anche delle nuove griglie in plastica termoformata da sovrapporre alle plance di gioco. Questa modifica renderà l’esperienza di gioco più ordinata e gradevole, fornendo degli alloggiamenti più stabili per i vari componenti di Azul.

Questa espansione sarà così la quarta scatola della famiglia Azul, che al momento si compone del gioco base, due espansioni (Azul: Stained Glass of Sintra e Azul: Summer Pavilion) e diversi altri accessori come tiles e token aggiuntivi.

In Italia Azul (link Amazon) è stato localizzato da Ghenos Games nel 2018, a cui è seguita la pubblicazione di Azul – Le Vetrate di Sintra (link Amazon) nel 2019.

Azul: Crystal Mosiac verrà distribuito, nella sua versione inglese, da Next Move Games ad aprile 2020 e avrà un costo di 14.99 dollari.