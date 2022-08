Era un’ipotesi scontata e l’ufficialità è arriva proprio poche ore fa. Attraverso una nota stampa HBO ha annunciato di aver rinnovato House of the Dragon per una seconda stagione. Lo spinoff di Game of Thrones ha debuttato in TV nei giorni scorsi, registrando un successo senza precedenti e mandando addirittura in crash i server di HBO Max.

La seconda stagione di House of the Dragon si farà

Stando ai dati Nielsen la premiere dello show è stata vista da oltre 20 milioni di spettatori in America. Basato sul romanzo di George Martin Fuoco e Sangue, House of the Dragon è ambientato ben 200 anni prima degli avvenimenti narrati nella serie principale. Seguirà la Danza dei Draghi, la guerra civile dei Targaryen tra i fratelli Aegon II e Rhaenyra, che combatterono per il trono dopo la morte del loro padre Viserys I. Come già annunciato in passato, La prima stagione farà ricorso a diversi salti temporali, per immergere al meglio nella storia negli spettatori. Si tratta infatti di una guerra generazionale e raccontare l’evoluzione dei personaggi sin dall’inizio sarà fondamentale per la struttura narrativa impostata.

“Siamo molto orgogliosi di ciò che l’intera squadra di House of the Dragon ha realizzato con la prima stagione”, ha dichiarato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della HBO Programming. “Il nostro fenomenale cast e la nostra troupe hanno affrontato una sfida enorme e hanno superato tutte le aspettative, realizzando uno show che si è già affermato come una serie televisiva imperdibile. Un enorme grazie a George, Ryan e Miguel per averci guidato in questo viaggio. Non potremmo essere più entusiasti di continuare a dare vita all’epica saga di Casa Targaryen con la seconda stagione”.

Fire reigns. #HouseoftheDragon has been renewed for Season 2. pic.twitter.com/6CxhzC7SKv — House of the Dragon (@HouseofDragon) August 26, 2022

House of the Dragon è interpretato da Paddy Considine nei panni di King Viserys I Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) nei panni del principe Daemon Targaryen, Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint nei panni Lord Corlys Velaryon, Rhys Ifans come Otto Hightower e Fabien Frankel come Ser Criston Cole. A quanto pare gli showrunner hanno dei piani ben precisi per la serie (che potrebbe diventare un’antologia di racconti) e conoscono già il finale.