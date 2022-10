Per il 30esimo anniversario di Magic: The Gathering, Wizards of the Coast ha annunciato la produzione di Magic: The Gathering 30th Edition, un prodotto commemorativo che verrà venduto sul sito della compagnia a partire dal 28 Novembre al prezzo di 999$.

Ma in cosa consiste questo prodotto? Questa sorta di box sarà collezionabile e non utilizzabile nei tornei e conterrà alcune delle carte più iconiche della storia di Magic: The Gathering. Ispirata alla Limited Edition Beta e con la grafica originale che ha ispirato una generazione di fan di Magic, la 30th Anniversary Edition conterrà quattro pacchetti, ognuno contenente 15 carte, 13 carte nella cornice moderna: 1 rara, 3 non comuni, 7 comuni e 2 terre base, più una terra base nella cornice retrò, una carta cornice retrò aggiuntiva e una pedina.

Le carte con cornice retrò saranno sicuramente quelle più interessanti, poiché circa in tre pacchetti su dieci vi saranno presenti una rara carta con cornice retrò, tra le quali anche il famigerato Black Lotus o la famosa terra doppia Isola Vulcanica. Ciò significa che alcuni pacchetti potranno contenere anche due carte rare e alcuni addirittura due pezzi delle cosiddette Power 9!

Come detto in precedenza, queste carte collezionabili non saranno legali nei tornei, avranno un dorso diverso e non saranno legali in nessun evento di Magic. Devono essere oggetti da collezione che commemorano i 30 anni del celebre gioco di carte collezionabili. Così poche persone hanno avuto l’esperienza di aprire un Black Lotus o un Mox Sapphire quando Magic è stato originariamente rilasciato che l’azienda ha voluto riproporre parte di quell’esperienza iconica sia per le generazioni nuove, sia per le vecchie.

