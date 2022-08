La seconda stagione di Tower of God, adattamento dell’omonimo manhwa disegnato e ideato da Lee Jong-hui e pubblicato dalla Star Comics, è stata appena rivelata. Crunchyroll ha infatti annunciato durante il suo industry panel del Crunchyroll Expo che la seconda stagione della serie è in fase di produzione e che sarà trasmessa da Crunchyroll, in futuro. Non sappiamo ancora un periodo d’uscita ma nel frattempo possiamo goderci il trailer!

Trailer della seconda stagione di Tower of God

La prima stagione dell’anime è stata trasmessa nella primavera del 2020 e anch’essa è stata distribuita in Italia da Crunchyroll.

Questa la key visual diffusa con l’annuncio della seconda stagione:

Qui sotto potete guardare il trailer:

Tower of God: webtoon e manhwa

Tower of God nasce come webtoon, denominazione coreana per i fumetti esclusivamente pubblicati on-line e adatti alla lettura su dispositivi digitali grazie alla modalità di lettura in verticale. Disegnato e ideato da Lee Jong-hui, nome d’arte SIU, è stato serializzato sulla piattaforma Naver Webtoon dal 2010.

In Italia il manga Tower of God è stato pubblicato a partire da giugno 2021 (acquistate il primo volume su Amazon) dalla casa editrice Star Comics che ne descrive così la trama: