Annunciato lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

Il 16 novembre 2001 usciva in tutto il mondo Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo degli 8 film della saga fantasy più amata di sempre. Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) ed Emma Watson (Hermione Granger), si riuniranno di nuovo insieme al cast originale e al regista Chris Columbus per festeggiare l’anniversario del film, che ha debuttato esattamente 20 anni fa. A dare l’annuncio lo studio cinematografico Warner Bros.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts racconterà il making of del film attraverso interviste approfondite e conversazioni del cast inedite, invitando i fan in un magico viaggio in prima persona attraverso uno dei i franchise cinematografici più amati di tutti i tempi.

Quando potremo vedere Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

“Sotto le sue coperte, Harry Potter si girò dall’altra parte senza svegliarsi. Una manina si richiuse sulla lettera che aveva accanto e lui continuò a dormire, senza sapere che da lì a qualche ora sarebbe stato svegliato dall’urlo di Mrs Dursley che apriva la porta di casa per mettere fuori le bottiglie del latte, né che le settimane successive le avrebbe trascorse a farsi riempire di spintoni e pizzicotti dal cugino Dudley… Non poteva sapere che, in quello stesso istante, da un capo all’altro del paese , c’era gente che si riuniva in segreto e levava i calici per brindare a «Harry Potter, il bambino che sopravvissuto.»”

Questa la fine del primo capitolo di Harry Potter e La Pietra Filosofale e l’inizio della più grande avventura del mondo magico che avrebbe fatto innamorare un’intera generazione e quelle a venire. Un franchise immortale, composto da 500 milioni di libri tradotti in 80 lingue, (in Italia ben 12.5 milioni), 8 film che hanno incassato 9 miliardi di dollari nel mondo (160 milioni di euro solo in Italia), trasmessi in 166 paesi e in 25 lingue.

Per festeggiare i 20 anni dall’uscita al cinema del primo film della saga, non solo Harry Potter e la Pietra Filosofale tornerà al cinema dal 9 al 12 dicembre (leggete questo nostro articolo per tutti i dettagli), ma uscirà anche Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, uno speciale che, secondo l’annuncio ufficiale della Warner, “onorerà la magia dietro la realizzazione dei film e la bellissima famiglia creata ai Warner Bros. Studios di Londra due decenni fa”. Celebrerà anche l’eredità del franchise cinematografico di Harry Potter e il suo impatto sulle famiglie e sui fan di tutto il mondo.

Lo speciale debutterà su TBS e Cartoon Network nella primavera del 2022 prima del debutto nelle sale cinematografiche della Warner Bros. Pictures di Animali fantastici: I segreti di Silente, e uscirà in tutto il mondo con maggiori dettagli in arrivo. Ritornano Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart, tra gli altri.

Tom Ascheim, Presidente, Warner Bros. Global Kids, Young Adults e Classics ha dichiarato:

“È stato un viaggio incredibile dal debutto del film diHarry Potter e La Pietra Filosofale e assistere a come si è evoluto in questo straordinario universo interconnesso è stato a dir poco magico. Questa retrospettiva è un tributo a tutti coloro le cui vite sono state toccate da questo fenomeno culturale, dal cast e dalla troupe di talento che hanno riversato il loro cuore e la loro anima in questa straordinaria serie di film ai fan appassionati che continuano a mantenere vivo lo spirito del mondo magico 20 anni dopo.”

