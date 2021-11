Harry Potter e la Pietra Filosofale: potremo vedere Pix?

Chris Columbus è il regista dei primi due film di Harry Potter. In una recente intervista ha svelato che esiste una versione di 3 ore di Harry Potter e la Pietra Filosofale, nella quale sono presenti numerose scene che nella versione definitiva sono state tagliate, tra cui quelle riguardanti Pix, o Peeves nella versione originale, il poltergeist che infesta la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts fin dalla sua fondazione nell’Alto Medioevo e che tutti i fan della serie speravano di poter vedere. Ora, il regista vorrebbe che questa sua versione fosse pubblicata.

Chris Columbus e la sua versione di 3 di Harry Potter e la Pietra Filosofale

20 anni fa, la Warner Bros. aveva ingaggiato Chris Columbus (Mamma, ho perso l’aereo, Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, Mrs. Doubtfire) per dirigere il rivoluzionario adattamento dello sceneggiatore Steve Kloves del primo romanzo di J.K. Rowling nella serie di Harry Potter. Il film si è dimostrato un adattamento fedele, lanciando le carriere degli allora attori bambini Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley). Columbus è stato anche richiamato per un sequel prima che lo studio decidesse di coinvolgere David Yates.

Harry Potter e la Pietra Filosofale dura 152 minuti, ma Chris Columbus ha rivelato che, originariamente, il film era lungo 172 minuti, solo otto minuti in meno di tre ore. Questa versione estesa del film è stata proiettata a un pubblico di prova a Chicago, e mentre i bambini l’hanno amata, i genitori che l’hanno vista hanno pensato che fosse troppo lunga. Pertanto, quasi mezz’ora di filmato è stato rimosso prima dell’uscita nelle sale.

Intervistato da The Wrap sulla sua esperienza nella realizzazione del film, il regista ha espresso la sua volontà di pubblicare finalmente quella versione di Harry Potter e la Pietra Filosofale:

“Sapevamo che il film funzionava perché abbiamo fatto un paio di anteprime. In particolare un’anteprima di Chicago in cui il nostro primo montaggio è stato di tre ore. I genitori in seguito hanno detto che era troppo lungo, i bambini hanno detto che era troppo corto. Ho pensato, beh, presumibilmente i bambini hanno una capacità di attenzione più breve, quindi questa è una buona cosa. Quasi mezz’ora di scene è stata poi rimossa prima dell’uscita nelle sale. Dobbiamo rimettere Peeves nel film, che è stato tagliato dal film! Per chi non lo sapesse: Peeves è un poltergeist dispettoso dei libri che infesta la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Nel taglio di 3 ore del film, era interpretato dall’attore Rik Mayall.”

Sarebbe fantastico se, sulla scia di #ReleaseTheSnyderCut e delle richieste di pubblicare il taglio di David Ayer di Suicide Squad (2016), anche il taglio di Chris Columbus fosse finalmente pubblicato.

Vi ricordiamo che Harry Potter e la Pietra Filosofale tornerà al cinema dal 9 al 12 dicembre e che potete recuperare il cofanetto con tutti i film su Amazon!