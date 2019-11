Ant-Man: il regista Peyton Reed torna per il terzo capitolo

Secondo l'Hollywood Reporter, il due volte regista di Ant-Man Peyton Reed ha firmato per tornare per un terzo capitolo della serie.

Il terzo film di Ant-Man si farà e al timone della pellicola tornerà nuovamente Peyton Reed, con l’inizio delle riprese che dovrebbe essere fissato tra la fine del 2020 e la prima parte del 2021, con una finestra di rilascio che sarà presumibilmente intorno al 2022.

Per ora, si sa che torneranno nei panni dei loro personaggi sia Paul Rudd che Evangeline Lilly, nonchè, come riportato recentemente, Michael Douglas nel ruolo di Hank Pym.

Nell’Ottobre del 2018, Peyton Reed aveva dichiarato di essere “fiducioso” riguardo al suo ritorno dietro la macchina da presa per un terzo film di Ant-Man:”Spero che potremo fare un terzo film. Sono davvero sincero quando dico che davvero non lo sappiamo ancora. […] Abbiamo parlato molto degli archi narrativi di ogni personaggio e di dove vogliamo che vadano. Quindi, spero vivamente che ne faremo un terzo capitolo. Mi sono davvero innamorato di questi personaggi e penso che abbiano ancora molto da raccontare“.

Marvel Studios ANT-MAN AND THE WASP..L to R: The Wasp/Hope van Dyne (Evangeline Lilly) and Ant-Man/Scott Lang (Paul Rudd) ..Photo: Ben Rothstein....Marvel Studios 2018

Dopo che col film Ant-Man and the Wasp è stato introdotto l’enorme Regno Quantico, è probabile che il capitolo presenterà una trama che coinvolge la misteriosa dimensione, ancor di più dopo che è stata una componente fondamentale di Avengers: Endgame. Lo stesso Reed in precedenza aveva detto che era un punto della trama che gli sarebbe piaciuto affrontare ancora più in profondità.

Ant-Man 3 farà parte della cosiddetta “Fase 4” dell’Universo Cinematografico Marvel, come precedentemente annunciato da Disney e Marvel al Comic-Con di San Diego e alla convention D23 della Disney stessa. E’ stato il capo dei Marvel Studios Kevin Feige a delineare tutta la Fase 4, comprendente oltre ai film, le serie esclusive presenti sulla piattaforma di streaming Disney+.