Anthony e Joe Russo sono a lavoro per un nuovo progetto?

Nel corso di un Ask Me Anything Q&A, è emerso che Anthony e Joe Russo potrebbero essero impegnati in un nuovo progetto. Ma di cosa si tratterà?

A quanto pare, i registi della saga dedicata ai Vendicatori, sarebbero a lavoro per realizzare un nuovo progetto. Infatti, nel corso di un Ask Me Anything Q&A Anthony e Joe Russo hanno avuto la possibilità di parlare con i loro fan e rispondere ad alcune domande. Nel corso di questa sorta di “intervista” virtuale gli appassionati dell’Universo Cinematografico Marvel e del cinema in generale hanno posto ai due registi quesiti che hanno suscitato molto interesse.

Dunque, è emerso che i fratelli Russo hanno in programma un nuovo ambizioso progetto del quale però non si sa ancora nulla. Infatti i due registi non rilasciato nessuna informazione, ma hanno solamente dichiarato quanto segue:

“Stiamo tranquillamente e segretamente lavorando a qualcosa in questo momento …”

Quest’affermazione scritta su Reddit avrebbe suscitato inevitabilmente la curiosità da parte dei fan più accaniti del mondo cinematografico. Se si parla di qualcosa di segreto, sicuramente Anthony e Joe Russo non si riferiscono alla nuova serie TV Netflix, vale a dire Magic The Gathering. Lo stesso vale per la nuova pellicola cinematografica dal titolo Cherry, di cui si conoscono già molti dettagli.

Quindi, i due registi della saga degli Avengers potrebbero essere impegnati in qualcosa di veramente segreto e mai sentito prima. Che si tratti di un franchise del tutto nuovo? Ovviamente non ci resta che attendere per scoprire di che cosa si tratta anche se i fratelli Russo hanno recentemente affermato di volersi momentaneamente allontanare dai film Marvel e dal MCU. Dunque, è veramente un punto interrogativo.