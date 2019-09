Anvil Eight Games annuncia il gioco di ruolo di Aetherium

Anvil Eight Games lancia il gioco di ruolo di Aetherium, ambientato nell'universo dell'omonimo wargames

Anvil Eight Games, casa di produzione nata nel 2015, ha annunciato l’arrivo in commercio di Aetherium The Roleplaying Game.

Questo gioco di ruolo sarà ambientato nello stesso distopico e futuristico universo a tinte cyberpunk che caratterizza il precedente, e omonimo, wargame dell’azienda americana.

Elemento caratteristico di questo nuovo gioco di ruolo sarà la possibilità di muoversi su due mondi distinti e paralleli. Da una parte sarà possibile muoversi nell’Aetherium, un mondo virtuale, rifugio e casa per la maggior parte dell’umanità. Dall’altra ci sarà la brutale realtà, il Meatspace: il mondo delle persone in carne e ossa, fatto di orrore e violenza, dove a dominare sono Governo e Corporazioni.

Anche il sistema di gioco rifletterà questa dualità ambientale. Nel Meatspace le azioni verranno risolte tramite un sistema di dice-pool basato sul dado a dieci facce.

Quando invece si muoveranno nell’Aetherium, gli avventurieri saranno chiamati a superare gli ostacoli e compiere azioni utilizzando invece degli speciali dadi a dodici facce specificatamente personalizzati per il gioco.

Questi ultimi verranno utilizzati anche nelle azioni di Hacking: queste sono particolari abilità che permettono di modificare la realtà stessa.

A proposito di interazione con l’ambiente il sistema pare essere improntato ad un attivo coinvolgimento dei giocatori; dalla descrizione ufficiale questi saranno infatti in grado di creare “i propri strumenti di Hacking e programmi personalizzati per ottenere ogni vantaggio possibile dal mondo virtuale di Aetherium”.

L’universo di Aetherium nasce nel 2015 in seguito ad una fortunata campagna kickstarter che ha visto raccogliere fondi per circa 30,000$ da parte di 203 sostenitori. Sebbene il supporto iniziale non fosse stato all’altezza di altri progetti, il sostegno della fan base deve essere stato costante, non si spiegherebbe altrimenti il rilascio di questo nuovo prodotto.

Il manuale di gioco conta 256 pagine, in formato a copertina rigida. Nel volume, oltre alle regole di gioco, sono incluse due avventure introduttive.

Il prezzo di vendita consigliato è di 50.00$