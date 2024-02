Cyberpunk 2077, il sequel è già in sviluppo presso CD Projekt

Lo sviluppo del tanto atteso sequel di Cyberpunk 2077, denominato "Project Orion" è attualmente nelle prime fasi di sviluppo presso lo studio di Boston della compagnia, come confermato da fonti interne all'azienda. Sappiamo che il titolo arriverà dopo il prossimo The Witcher, ma molte persone stanno cominciando a entrare nell'azienda per coprire alcuni ruoli importanti.

Secondo il comunicato stampa rilasciato poche ore fa, CD Projekt Red ha annunciato una serie di nuove assunzioni destinate ai suoi uffici di New England e Vancouver, BC. Tra le figure chiave trasferitesi dall'ufficio principale di Varsavia all'operazione della costa orientale del Nord America figurano il game director Gabriel Amatangelo, il direttore associato Paweł Sasko e il direttore creativo Igor Sarzyński. Questi professionisti apportano un'esperienza consolidata nel campo dello sviluppo di videogiochi e saranno fondamentali per plasmare il futuro del franchise di Cyberpunk.

La notizia più discussa è stata l'assunzione di Anna Megill come scrittrice principale del sequel di Cyberpunk. Con un impressionante curriculum che include contributi narrativi a titoli come Control, Dishonored: Death of The Outsider e Guild Wars 2, Megill è ben nota per la sua capacità di creare mondi e storie coinvolgenti. La sua presenza all'interno del team di sviluppo promette di portare una nuova profondità e complessità alla trama del gioco.

Ma non è solo Megill a unirsi al team. CD Projekt Red ha anche annunciato l'arrivo di Dan Hernberg come produttore esecutivo e Ryan Barnard come direttore del design. Entrambi portano con sé un bagaglio di esperienze lavorative impressionanti nel settore dei videogiochi e sono pronti a contribuire al successo del sequel di Cyberpunk.