150€ di sconto su questo monopattino che sembra uscito da Cyberpunk

Che legame c'è tra un monopattino elettrico e il mondo di Cyberpunk? Basta dare un'occhiata al NAVEE S40 per capirlo. Questo modello si distingue per il suo design unico e rivoluzionario, ispirato al Tesla Cybertruck. Con un motore da 700W e un'autonomia di 40 km, ha vinto il Design Award 2024. Oggi, Unieuro lo propone con uno sconto del 25%, portando il prezzo a 449,90€ invece di 599,90€.

NAVEE S40, chi dovrebbe acquistarlo?

Il NAVEE S40 è il monopattino elettrico ideale per chi cerca un mezzo di trasporto all'avanguardia, che unisca prestazioni a comfort di guida. Grazie alla sua innovativa ShockMaster Dual Suspension, offre un'esperienza di guida ineguagliabile, assorbendo gli urti in modo più efficace delle molle tradizionali, rendendolo perfetto per affrontare diversi tipi di strade con un comfort mai provato prima.

Il design ispirato al Tesla Cybertruck, insieme alla potenza del motore che raggiunge i 700W, lo rende non solo un monopattino performante dal punto di vista tecnico, ma anche estremamente accattivante dal punto di vista estetico, progettato per chi non vuole rinunciare a uno stile unico. Con un'autonomia massima fino a 40KM e pneumatici tubeless da 10 pollici per un'aderenza ottimale, il NAVEE S40 si posiziona come la scelta ideale per gli spostamenti urbani lunghi o avventurosi su vari terreni.

Il sistema di frenatura doppia garantisce sicurezza e stabilità, mentre le funzionalità innovative come il sistema di recupero energetico e la possibilità di localizzare il monopattino tramite Apple Find My aggiungono un ulteriore livello di convenienza ed efficienza. È, quindi, adatto a chi cerca prestazioni, sicurezza e design all'avanguardia.

