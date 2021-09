Apple TV+: ecco il video con tutte le novità più attese dell’anno

Apple ha presentato recentemente un nuovo trailer che mostra un’attesissima lineup di serie e film Apple Original che presto faranno il loro debutto globale su Apple TV+. Il teaser permette agli spettatori di dare alcuni attenti sguardi ad alcune tra le produzioni più attese tra cui Fondazione, The Problem with Jon Stewart, Swagger, Finch, The Shrink Next Door, Invasion, Swan Song, Acapulco e altro ancora.

Apple TV+: il trailer e tutte le attesissime produzioni

I clienti di tutto il mondo resteranno a bocca aperta con la consapevolezza di potersi aspettare nuove serie e film originali in anteprima su Apple TV+ per tutto l’autunno, a partire dalla premiere della seconda stagione di The Morning Show arrivata il 17 settembre.

Ecco tutte le produzioni più importanti:

The Morning Show : Jennifer Aniston e Reese Witherspoon sono tornate per la seconda stagione della serie vincitrice dell’Emmy Award, arrivata in anteprima lo scorso 17 settembre.

: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon sono tornate per la seconda stagione della serie vincitrice dell’Emmy Award, arrivata in anteprima lo scorso 17 settembre. Fondazione : questa attesissima serie sarà presentata in anteprima il 24 settembre con i primi due episodi. Si tratterà del primo adattamento sullo schermo dell’iconica e omonima serie di romanzi di Isaac Asimov (che potete recuperare su Amazon).

: questa attesissima serie sarà presentata in anteprima il 24 settembre con i primi due episodi. Si tratterà del primo adattamento sullo schermo dell’iconica e omonima serie di romanzi di Isaac Asimov (che potete recuperare su Amazon). The Problem with Jon Stewart : la nuova serie di attualità dell’acclamato presentatore, scrittore, produttore, regista e avvocato Jon Stewart debutterà il 30 settembre.

: la nuova serie di attualità dell’acclamato presentatore, scrittore, produttore, regista e avvocato Jon Stewart debutterà il 30 settembre. The Velvet Underground : il 15 ottobre uscirà un nuovo documentario del regista candidato all’Oscar Todd Haynes.

: il 15 ottobre uscirà un nuovo documentario del regista candidato all’Oscar Todd Haynes. Invasion : la serie drammatica di fantascienza di David Weil, candidato all’Oscar e due volte nominato agli Emmy Award, debutterà il 22 ottobre.

: la serie drammatica di fantascienza di David Weil, candidato all’Oscar e due volte nominato agli Emmy Award, debutterà il 22 ottobre. Swagger: una nuova serie drammatica a tema basket ispirata alle esperienze di basket giovanile della superstar NBA Kevin Durant dallo scrittore, regista e produttore esecutivo Reggie Rock Bythewood fa il suo debutto globale il 29 ottobre.

una nuova serie drammatica a tema basket ispirata alle esperienze di basket giovanile della superstar NBA Kevin Durant dallo scrittore, regista e produttore esecutivo Reggie Rock Bythewood fa il suo debutto globale il 29 ottobre. Finch : sulla scia del blockbuster Apple Original Film Greyhound, l’ultimo film di Tom Hanks uscirà in tutto il mondo il 5 novembre.

: sulla scia del blockbuster Apple Original Film Greyhound, l’ultimo film di Tom Hanks uscirà in tutto il mondo il 5 novembre. Dickinson : la terza e ultima stagione della serie vincitrice del Peabody Award della creatrice Alena Smith, con protagonista e produttrice esecutiva di Hailee Steinfeld, debutta il 5 novembre.

: la terza e ultima stagione della serie vincitrice del Peabody Award della creatrice Alena Smith, con protagonista e produttrice esecutiva di Hailee Steinfeld, debutta il 5 novembre. The Shrink Next Door : una nuova serie dark comedy con Will Ferrell e Paul Rudd, con i suoi produttori esecutivi, sarà lanciata in tutto il mondo il 12 novembre.

: una nuova serie dark comedy con Will Ferrell e Paul Rudd, con i suoi produttori esecutivi, sarà lanciata in tutto il mondo il 12 novembre. Swan Song: l’attesissimo Apple Original Film interpretato e prodotto da Mahershala Ali debutterà nei cinema e in tutto il mondo su Apple TV+ venerdì 17 dicembre.

Tutti questi titoli, e altro ancora, saranno presentati in anteprima mondiale su Apple TV+ insieme a serie drammatiche e commedie avvincenti, film, documentari innovativi e intrattenimento per bambini e famiglie.

Ricordiamo che Apple TV+ è disponibile per la visione su tutte le piattaforme preferite in cui è possibile scaricare l’applicazione. Dopo il suo lancio avvenuto il 1° novembre 2019, Apple TV+ è diventato il primo servizio di streaming completamente originale a essere lanciato in tutto il mondo, ha presentato in anteprima numerosi successi originali e ha ricevuto premi più velocemente di qualsiasi altro servizio di streaming al suo debutto. Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original sono stati premiati con 143 vittorie e 517 nomination.