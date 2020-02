Architects of the West Kingdom: Age of Artisans in arrivo l’ultima espansione di The West Kingdom Trilogy

Renegade Game Studios è pronta a lanciare sul mercato Architects of the West Kingdom: Age of Artisans, il capitolo conclusivo della serie The West Kingdom Trilogy di Shem Phillips.

Architects of the West Kingdom: Age of Artisans espanderà l’esperienza di gioco di Architects Of The West Kingdom (in Italia Architetti Del Regno Occidentale, edito da Fever Games) con nuovi elementi che celebreranno il lavoro e la maestria dei nuovi artigiani, in grado di abbellire con arazzi, vetrate colorate ed altre meraviglie gli edifici del regno.

Age of Artisans aumenterà di uno il numero di giocatori massimi fino a 6 e introdurrà tutto il necessario per gestire i contenuti dell’espansione, come carte maestrie, la plancia della gilda, nuove cartelle giocatore e molto altro ancora.

Architects of the West Kingdom: Age of Artisans non sarà un’espansione indipendente, quindi per poter giocare questo nuovo titolo sarà necessario avere il gioco base.

All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 12 Carte Apprendista, 12 Carte Edificio, 24 Carte Maestria, 1 Carta Mercato Nero, 2 cartelle giocatore, 20 segnalini lavoratore di color arancione, 2 marker giocatore, la plancia della gilda, 6 Artigiani, un segnapunti e il regolamento di gioco.

Architects of the West Kingdom: Age of Artisans sarà localizzato in Italia da Fever Games, editore che ha già realizzato le versioni italiane di Architetti Del Regno Occidentale (link Dungeondice) e Paladini Del Regno Occidentale (link Amazon). Il gioco si intitolerà Architetti del Regno Occidentale: L’Era degli Artigiani e sarà messo in commercio a partire da 31 marzo 2020 ad un prezzo di 29,99 euro.