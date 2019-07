Ares Games annuncia i prodotti che presenterà al Gen Con 2019

Ares Games annuncia i prodotti che saranno presentati in anteprima al Gen Con 2019 e gli eventi da essa promossi che faranno da contorno.

Molte novità in casa Ares Games in arrivo. Inizia domani, 1 agosto, l’edizione 2019 del Gen Con di Indianapolis che avrà termine il domenica 4 agorsto. Il Gen Con è una delle più grandi ed importanti fiere del Nord America dedicate a giochi di ruolo, di carte, wargame, boardgame e giochi di ruolo dal vivo.

È di Ares Games uno dei primi annunci pervenuti, riguardo ai prodotti e alle iniziative presentate durante la fiera, che vedrà come di consueto anche una varietà di tornei e di sessioni di gioco. Vediamo insieme cosa proporrà al Gen Con 2019 la casa editrice toscana.

Ares Games, in occasione del Gen Con 2019 lancerà il tanto atteso gioco Wings of Glory – Tripods & Triplanes, gioco a sé stante della serie Wings of Glory, che vedrà battagliare gli storici aerei della Prima guerra mondiale contro le navi aliene de La Guerra dei Mondi di H.G. Wells.

Durante la fiera, Ares presenterà anche il Colonial Raptor e il Cylon Heavy Raider, la seconda ondata di astronavi per il gioco Battlestar Galactica – Starship Battles. Ognuna di queste astronavi uscirà in tre diverse versioni e saranno disponibili a settembre 2019 per il mercato statunitense, sebbene le prime copie saranno disponibili in vendita in anteprima proprio al Gen Con.

Lo stand di Ares ospiterà anche, venerdì 2 agosto, il terzo “salto” della Battlestar Galactica Starship Battles – The 33 Campaign, una serie di grandissimi eventi per il gioco di combattimento tra miniature basato sulla serie TV Battlestar Galactica.

Ares Games presenterà in anteprima anche Quartermaster General WW2 Second Edition rinnova il pluripremiato gioco, originariamente pubblicato nel 2014 da Griggling Games. In questo titolo, i giocatori prenderanno il comando delle principali potenze della Seconda Guerra Mondiale, e sarà fondamentale mantenere i rifornimenti per permettere alle proprie truppe di continuare a combattere mentre dovranno cercare di distruggere le linee di rifornimento dei nemici per costringerli alla resa. Ogni grande potenza possiederà una serie unica di carte con le quali radunare le proprie forze di terra e di mare, rappresentate da elementi in legno. Il gioco sarà in demo al Gen Con e dovrebbe uscire a ottobre 2019.

Oltre al titolo precedente, Ares presenterà la seconda edizione di Waste Knights, un gioco post-apocalittico di avventura e sopravvivenza per 1-4 giocatori ambientato in un’Australia distopica di un futuro prossimo. Waste Knights: Second Edition consente di giocare sia in modo cooperativo, sia competitivo ed anche in solitario, a seconda dell’avventura che si sceglie. Il titolo, ispirato a film di culto e romanzi di genere, consente ai giocatori di immergersi in un mondo in rovina pieno di bande, creature mutanti, macchine senzienti e, soprattutto, storie indimenticabili. Pubblicato da Galakta Games, Waste Knights è stato finanziato con successo su Kickstarter a marzo 2019 e sarà distribuito da Ares Games.

Al Gen Con saranno inoltre disponibili tutte le recenti uscite, come i giochi di carte a tema horror Nightmarium Revised Edition e Monsters vs. Heroes volume 2: Cthulhu Mythos, oltre alle nuove espansioni per Sword & Sorcery, tra cui l’ultimo set di campagna, Vastaryous ‘Lair, e i nuovi Airplane Packs per WW1 Wings of Glory.

Allo stand di Ares Games, i visitatori troveranno diversi articoli promozionali esclusivi, in regalo a chi acquista il relativo prodotto durante la fiera, tra cui la carta promozionale “Starbuck” con Battlestar Galactica – Starhip Battles Starter Set, la mini-espansione “TV Set” per This War of Mine: the Board Game, la carta alternativa “Frodo” per Hunt for the Ring, la mini-espansione promozionale ” Treebeard” (Barbalbero) per La Guerra dell’Anello – Seconda edizione e molti altri.

Ares Games sarà presente al Gen Con 2019 presso lo Stand 341.