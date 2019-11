Arkhan the Cruel and The Dark Order arrivano le miniature di Joe Manganiello

WizKids ha diffuso le foto del nuovo set di miniature precolorate Icons of the Realms: Descent into Avernus – Arkhan the Cruel and The Dark Order Figure Pack.

Arkhan the Cruel and The Dark Order Figure Pack sarà un blister speciale che includerà, tra gli altri, Arkhan the Cruel il paladino interpretato dall’attore Joe Manganiello, precedentemente apparso in diversi livestreaming di D&D come Critical Role e Force Gray.

Oltre ad Arkhan the Cruel il set conterrà anche la Torogar Steelfist, il minotauro guardia del corpo di Arkhan,il chierico della morte Krull, un berserker, un White Abishai e la manticora Chango.

Questo nuovo blister di miniature per Dungeons & Dragons andrà ad aggiungersi al precedente set dedicato alla campagna Descent into Avernus, l’ultimo modulo avventura pubblicato da Wizards of the Coast, che comprende un totale di 45 miniature tratte dall’avventura. Oltre ai booster dedicati a Descent into Avernus, Wizkids ha anche prodotto la miniatura dell’imponente e impressionante The Infernal War Machine Premium Figure.

Il set Arkhan the Cruel and The Dark Order Figure Pack è stato realizzato dai designer Wizkids seguendo i disegni di Manganiello, sarà distribuito a partire da marzo 2020 e avrà un prezzo di 39,99 dollari.