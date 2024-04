Baldur's Gate 4 non sarà di Larian, ma ci saranno due nuovi giochi dagli stessi autori

Larian Studios, lo sviluppatore del popolarissimo e pluripremiato Baldur's Gate 3, che abbiamo definito il miglior GDR di sempre, ha confermato che non realizzerà Baldur's Gate 4 ma ha altri progetti in cantiere. Larian aveva già preannunciato l'addio al franchise in occasione della Game Developers Conference ma oggi è arrivata la conferma definitiva tramite un aggiornamento condiviso sulla piattaforma Steam, dove lo studio ha annunciato che non introdurrà nuovi contenuti narrativi significativi né per Baldur's Gate 3 né per i suoi personaggi e compagni originari. A quanto pare non sono nemmeno previste espansioni future per il gioco.

La casa di produzione ha rivelato di essere al lavoro su due nuovi progetti e si è dichiarata entusiasta delle novità che ha in cantiere per il futuro. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici, è stata promessa un'ulteriore comunicazione in seguito, con qualche accenno allo stile dei nuovi giochi.

"Le sensibilità che hanno portato a Baldur’s Gate 3 sono vive e vegete qui al castello di Larian," ha affermato lo studio, aggiungendo di credere che il lavoro in corso potrebbe rivelarsi il migliore mai realizzato finora.

Baldur's Gate 3 è stato lodato per la sua ampiezza, sviluppo dei personaggi, enigmi, combattimenti e fedeltà al D&D, oltre che per le relazioni intime tra i personaggi. Il gioco ha venduto circa 15 milioni di copie, superando di gran lunga le aspettative dello studio e vincendo numerosi riconoscimenti nell'ultimo anno, tra cui premi ai The Game Awards, The Steam Awards, D.I.C.E. awards, Streamer Awards, Hugo Awards, GLAAD Media Awards e altri.

Il direttore Swen Vincke aveva precedentemente rivelato che lo studio ha abbandonato i piani per i DLC di BG3 e un sequel, in parte a causa dei vincoli imposti dalle meccaniche della 5ª Edizione di Dungeons & Dragons. Nonostante ciò, non si prevede un seguito per il titolo di proprietà di Hasbro.