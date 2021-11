Arma Letale 5 si farà e potrebbe avere un regista d’eccezione

Dopo Arma Letale 4, sono anni che si discute di un eventuale quinto capitolo ufficiale della Richard Donner, il compianto regista scomparso lo scorso 5 luglio, dichiarò che avrebbe voluto dirigere di persona la pellicola. Nonostante il progetto di realizzare un quinto episodio della saga sia quindi rimasto nel limbo, sembra che ora finalmente si stiano iniziando a smuovere le acque. Mel Gibson (co-protagonista storico della serie) sarebbe infatti in trattative per dirigere il film.

A dare la notizia in anteprima è l’affidabile portale Deadline (qui la notizia originale), dopo che lo corso del weekend, a Londra, Gibson si sarebbe lasciato sfuggire di essere attualmente in trattative per dirigere Arma Letale 5. La star 65enne sarebbe quindi sia regista che attore del lungometraggio, ovviamente nei panni di Martin Riggs, cui dovrebbe affiancarsi la sua spalla storica Danny Glover, nel ruolo del sergente della Omicidi Roger Murtaugh. Al momento non sono noti altri dettagli circa la trama del nuovo film, se non che non sarebbe in sviluppo per il grande schermo, bensì per la piattaforma streaming HBO Max.

La serie di Arma Letale ha esordito per la prima volta nelle sale nel lontano 1987, nel film di Donner scritto da Shane Black, per poi proseguire per un totale di quattro film, inclusi Arma Letale 2 e Arma Letale 3. L’ultimo capitolo ufficiale, Arma Letale 4, è infatti uscito al cinema nel 1998, sebbene il franchise di buddy film con protagonisti i due scanzonati poliziotti di Los Angeles abbia poi ricevuto anche una serie televisiva creata da Matt Miller e basata proprio sui personaggi visti nei vari film, trasmessa dal 21 settembre 2016 al 19 febbraio 2019 dall’emittente FOX (per la durata di tre stagioni). Se volete rinfrescarvi la memoria coi film originali della saga, recuperate il bellissimo cofanetto contenente tutta la saga di Arma Letale, proposto in offerta a prezzo speciale su Amazon Italia.