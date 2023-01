Annunciata in pompa magna come serie per Disney+ Armor Wars si è poi tramutato in un film vero e proprio. Al momento i dettagli attorno al progetto sono ancora scarni, ma il protagonista Don Cheadle (che per l’occasione riprenderà il ruolo di James Rhodes aka War Machine) si è lasciato andare a una dichiarazione molto importante. A quanto pare, infatti, Armor Wars sarà strettamente collegato a Secret Invasion, attesissima serie in arrivo quest’anno sulla piattaforma di streaming.

Don Cheadle svela i collegamenti tra Armor Wars e Secret Invasion

Una serie pazzesca e davvero costosa. E adesso tutti possono apparire nelle storie altrui. Voglio dire, anche io sono in Secret Invasion, sono nello show di Sam Jackson. E c’è una parte di storia che sarà il via a quello che accade in Armor Wars.

Il coinvolgimento di Don Cheadle in Secret Invasion è stato ufficialmente confermato a marzo dello scorso anno dopo che erano spuntate in rete alcune foto dell’attore beccato sul set. La serie, ispirata a una delle storie fumettistiche più celebri di sempre, vedrà Nick Fury tornare in azione dopo il suo periodo di latitanza, pronto ad affrontare una guerra su larga scala. L’ex capo dello S.H.I.E.L.D. è tra l’altro l’unico, con l’eccezione di Carol Danvers, a sapere dell’esistenza degli Skrull.

Al momento del suo annuncio nel 2020 durante il Disney Investor’s Day, Armor Wars era stata presentata come una serie che, ispirandosi all’omonima miniserie fumettistica, avrebbe presentato le conseguenze delle creazioni di Tony Stark. Nonostante la morte di Stark al termine di Avengers: Endgame, il suo retaggio, ovvero la tecnologia della sua armatura, rappresenta un punto ancora inesplorato del Marvel Cinematic Universe. Al momento non è ancora stata fissata una data di uscita precisa, ma è probabile che Armor Wars possa arrivare nelle sale a 2024 inoltrato o addirittura nel 2025, collocandosi nella Fase 6 dell’MCU.