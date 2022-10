Quando al San Diego Comic-Con e al recente D23 Expo in mezzo a tutti gli annunci legati al Marvel Cinematic Universe non si sono viste novità relative ad Armor Wars i fan del franchise sono rimasti stupiti. La serie ispirata alla celebra Guerra delle Armature di Iron Man è uno dei più attesi capitoli delle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe, e la sua assenza tra gli annunci delle sue manifestazioni, specie dopo aver visto Rudy Rhodes nel trailer di Secret Invasion, aveva sollevato alcune perplessità. Questo silenzio, apparentemente, era dovuto ad alcune riflessioni dei vertici di Marvel Studios, visto che in queste ora è arrivata una notizia sorprendente: Armor Wars sarà un film.

Da serie per Disney Plus, Armor Wars sarà ora un film

Originariamente concepita come una serie in sei episodi, Armor Wars era destinata a essere uno dei prodotti di Disney+, ma secondo quanto rivelato in queste ore da The Hollywood Reporter la futura avventura di James Rhodes (Don Cheadle) è stata ripensata per diventare invece un film, sempre affidato alla sceneggiatura di Yassir Lester. Questo cambio di intenzioni potrebbe portare a uno slittamento dell’uscita di Armor Wars, andando a collocarsi probabilmente all’interno di uno degli slot temporali lasciati liberi nella ricca programmazione della Fase Cinque. Questa promozione da serie a film viene motivata, secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter, dal fatto che la storia e il suo impatto sul futuro del franchise sembrano esser maggiormente adatto a un racconto dal tono più epico, garantito dall’arrivo sul grande schermo.

Al momento del suo annuncio nel 2020 durante il Disney Investor’s Day, Armor Wars era stata presentata come una serie che, ispirandosi all’omonima miniserie fumettistica, avrebbe presentato le conseguenze delle creazioni di Tony Stark. Nonostante la morte di Stark al termine di Avengers: Endgame, il suo retaggio, ovvero la tecnologia della sua armatura, rappresenta un punto ancora inesplorato del Marvel Cinematic Universe, che tornerà di attualità anche con l’arrivo di Riri Williams, alias Ironheart, che dopo il suo esordio in Black Panther: Wakanda Forever sarà protagonista di una propria serie su Disney Plus.

In merito a cosa attendersi da Armor Wars, quanto rivelato in passato da Don Cheadle, interprete di James Rhodes/War Machine, rappresenta un’interessante premessa:

Per come la ha concepita Marvel, è anche l’opportunità di prendere la mitologia del personaggio e affrontare un nuovo modo per raccontarla, con un modo diverso di presentarla. Credo che Rhodey sia un personaggio autonomo, credo che nessuno potrebbe prendere il posto di Tony Stark o di Iron Man, penso lui abbia il fatto meglio che si potesse fare in quel ruolo. Ma sono invece dell’idea che impareremo qualcosa di più su Rhodey, su ciò che vuole e su chi sia, oltre a vedere il suo vero ruolo nel Marvel Cineamtic Universe.

