I capolavori di Hayao Miyazaki in 10 fantastici artbook

Hayao Miyazaki, classe 1941 è fondatore dello Studio Ghibli nonché regista, sceneggiatore, animatore, fumettista e produttore giapponese. I suoi film d’animazione sono famosi in tutto il mondo e non solo per le loro trame originali e per i personaggi affascinanti, ma anche e soprattutto per il loro incanto visivo. I film di Miyazaki sono belli nel senso più stretto del termine. I disegni sono curati scrupolosamente e le colorazioni sono niente di meno che splendide.

La bellezza dei suoi film d’animazione è stata racchiusa all’interno di alcuni artbook che, film per film, riempiono pagine di illustrazioni e informazioni sui capolavori del genio giapponese. Eccone alcuni.

Gli Artbook

The art of Il mio vicino Totoro

The art of Il mio vicino Totoro è un artbook che svela tutti i segreti dell’indimenticabile favola di Satsuki, Mei e Totoro. Si tratta di una meravigliosa raccolta di immagini, bozzetti e scenografie della storia più tenera e kawaii prodotta dal Maestro Miyazaki.

Info

Lingua: Italiano

Copertina: flessibile

Lunghezza: 176 pagine

Editore: Panini Comics (29 ottobre 2015)

The Art of Spirited Away

The Art of Spirited Away racchiude schizzi, sfondi e disegni dei personaggi del film conosciuto da noi in Italia col titolo La città incantata, oltre ad includere informazioni sulla realizzazione del film e sulla sceneggiatura. Visivamente è senz’altro uno dei capolavori per eccellenza del Maestro, e le scene in notturno sono le migliori, insieme al viaggio in treno di Chihiro, di Bō e del Senza-Volto.

Info

Lingua: Inglese

Copertina: rigida

Lunghezza: 240 pagine

Editore: Viz (1 settembre 2008)

The Art Of Howl’s Moving Castle

The Art Of Howl’s Moving Castle regala al lettore un approfondimento sul concetto dell’opera conosciuta da noi con il titolo Il Castello Errante di Howl, e racchiude una decine di schizzi, di bozze dei personaggi e sfondi colorati, oltre a molte interviste e commenti dello staff di produzione e del regista.

Info

Lingua: Inglese

Copertina: rigida

Lunghezza: 252 pagine

Editore: Viz (6 ottobre 2008)

The Art of the Wind Rises

The Art of the Wind Rises è un libro che rimarca la passione per il volo già espresso in altri meravigliosi film del Maestro. In questo caso l’analisi viene fatta principalmente su Si alza il vento, trasposizione cinematografica dell’omonimo manga sempre creato da Miyazaki, che si è ispirato al romanzo di Tatsuo Hori.

Info

Lingua: Inglese

Copertina: rigida

Lunghezza: 277 pagine

Editore: Viz (8 maggio 2014)

The Art of Princess Mononoke

The Art of Princess Mononoke contiene meravigliosi bozzetti, sfondi, approfondimenti illustrati e raccontati del film Principessa Mononoke, opera che si incentra sulla lotta tra i guardiani sovrannaturali protettori della foresta e gli umani che la stanno distruggendo per sfruttarne le risorse.

Info

Lingua: Inglese

Copertina: rigida

Lunghezza: 224 pagine

Editore: Viz (25 settembre 2014)

Nausicaa of the Valley of the Wind

Nausicaa of the Valley of the Wind dà uno sguardo approfondito al concept e alle opere ad acquerello sia del manga che della versione animata di Nausicaa della Valle del Vento, la storia di una coraggiosa principessa che tenta di creare la pace in una Terra che muore e futura.

Info

Lingua: Inglese

Copertina: rigida

Lunghezza: 208 pagine

Editore: Viz (3 novembre 2007)

The Art of Castle in the Sky

The Art of Castle in the Sky è l’artbook del film Il castello nel cielo di Hayao Miyazaki che è stato il primo lungometraggio prodotto dallo Studio Ghibli. Sheeta e Pazu esplorano i segreti di Laputa, una città volante costruita da una razza perduta di persone. Volo, coraggio delle giovani donne e un mondo distrutto: tutti temi amati da Miyazaki realizzati con una fantastica animazione e una narrazione dinamica.

Info

Lingua: Inglese

Copertina: rigida

Lunghezza: 191 pagine

Editore: Viz (20 ottobre 2016)

The Art of Ponyo

The Art of Ponyo è il libro sul lungometraggio Ponyo sulla scogliera, disegnato a mano e caratterizzato da paesaggi ed effetti visivi semplicemente straordinari. L’artbook è composto da favolosi schizzi e pagine di layout ad acquerello e pastello. Inoltre il libro comprende delle interessanti interviste con i produttori sulla scelta audace di disegnare a mano un film nell’era del CGI.

Info

Lingua: Inglese

Copertina: rigida

Lunghezza: 271 pagine

Editore: Viz (12 marzo 2015)

The Art of Porco Rosso

The Art of Porco Rosso è l’artbook che rappresenta Porco Rosso, un film di Hayao Miyazaki basato sul manga Hikōtei jidai, creato dallo stesso regista. Anche qui il tema del volo è centrale: Marco Pagot è un asso dell’Aeronautica si ritira a vita privata, guadagnandosi da vivere con le taglie sulle teste dei pirati dell’aria che combatte con il suo idrovolante monoplano dipinto di rosso.

Info

Lingua: Inglese

Copertina: rigida

Lunghezza: 208 pagine

Editore: Viz (9 giugno 2011)

The Art of Kiki’s Delivery Service

The Art of Kiki’s Delivery Service è l’artbook dedicato al film conosciuto in Italia col titolo Kiki – Consegne a domicilio, in cui una ragazza tredicenne parte per il viaggio che la farà diventare una strega. Basato sull’omonimo film, questo libro dalla copertina rigida e illustrato finemente, offre ai fan una visione del processo creativo del regista vincitore del premio Oscar Hayo Miyazaki.

Info

Lingua: Inglese

Copertina: rigida

Lunghezza: 208 pagine

Editore: Viz (1 ottobre 2010)

Questi artbook sono dei capolavori che farebbero felice ogni fan e ogni collezionista: semplicemente incantano e portano su carta la poesia visiva del Maestro Miyazaki.